"Non ricordo": Marotta e quell’imbarazzo prima di Torino-Inter, l’ultima partita nel mirino

L'inchiesta arbitrale che ha portato all'autosospensione del designatore arbitrale Rocchi , sostituito ora da Orsato, è ritornata a riempire le prime pagine. Oltre agli episodi già al centro delle indagini, sono emersi infatti ulteriori elementi raccolti attraverso intercettazioni riattivate meno di tre mesi fa. Tra questi compare anche una partita del campionato in corso, disputata appena due mesi e mezzo fa. Si tratta di " Torino-Inter del 26 aprile 2026, in cui - ritiene di descrivere la Procura - Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra , siccome arbitro da questa non gradito" ( Qui i nuovi dettagli ). Ma proprio in quel prepartita il presidente dell'Inter aveva dato una versione totalmente differente.

La prima versione di Marotta

Nel pre partita della sfida contro il Torino, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport aveva detto: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa e infatti questi comunicati e dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi. Abbiamo agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti, questo è il dato più importante"."L'anno scorso è stata un'annata in cui abbiamo avuto decisioni avverse e successivamente acclarate dai vertici arbitrali, come il rigore in Inter-Roma - ha aggiunto Marotta -. Oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato e questo scudetto. Sono tranquillo, l'Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro".

Il presidente nerazzurro si era poi concentrato sulla stagione in corso: "I complimenti vanno riservati all'allenatore e alla squadra. Dobbiamo ancora arrivare a questo doppio traguardo, oggi la squadra è molto concentrata su questo esame. Domenica affronteremo un altro avversario e poi penseremo alla Coppa Italia, che è un altro bel trofeo che vorremmo vincere. Per noi sarebbe la decima volta". L'Inter quello scudetto e quella Coppa Italia le ha vinte, ma ancora tutti ricordano la risposta che aveva dato Marotta sul caso Rocchi e i nomi degli arbitri che sarebbero stati graditi all'Inter in determinate giornate citate dall'inchiesta...