"Solo dopo l’ok dell’Inter" e arbitri sgraditi "che portano sfiga": caso Rocchi, le novità

Il ruolo di Gravina

Gli inquirenti hanno messo nel mirino l'ex designatore Gianluca Rocchi, che nei giorni scorsi ha deposto davanti il pm Maurizio Ascione e il procuratore aggiunto Paolo Ielo, e i suoi rapporti con dirigenti calcistici, "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto". Dalle nuove intercettazioni, sarebbe emerso un rapporto preferenziale tra la società nerazzurra e l'ex presidente Figc Gabriele Gravina (poi dimesso dopo la deblacle azzurra contro la Bosnia-Erzegovina e la mancata qualificazione ai Mondiali). "Agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina", fino ad arrivare a "designazioni frutto di interferenze". Emergerebbe, quindi, il sistema clienteristico tra FIGC e Inter.