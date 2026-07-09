"Solo dopo l’ok dell’Inter" e arbitri sgraditi "che portano sfiga": caso Rocchi, le novità

Si allarga il caso Rocchi. L'inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano che ha messo nel mirino il presunto sistema di rapporti tra arbitri e dirigenti calcistici ha dato nuovi e inquietanti sviluppi. Sotto la lente di ingrandimento del pubblico ministero Maurizio Ascione e il procuratore aggiunto Paolo Ielo è finita anche un'altra partita, sempre con il coinvolgimento dell'Inter. Si tratta della sfida che la squadra nerazzurra di Cristian Chivu ha giocato contro il Torino lo scorso 26 aprile e terminata 2-2.
La scelta di Mariani per Torino-Inter
Nell'ultima partita nel mirino dell'inchiesta, c'è Torino-Inter. L'arbitro scelto dall'allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato Maurizio Mariani, unico fischietto italiano impegnato nei Mondiali in corso di svolgimento. Stando all'accusa, la partita dello Stadio Olimpico Grande Torino sarebbe stata l'occasione per valutare l'arbitro della sezione di Aprilia, che sarebbe stato 'poco gradito' all'Inter e a Beppe Marotta.
"Mariani? Fammi vedere se va bene"
"Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma". Stando a quanto riporta Repubblica sarebbe stato questo il sunto della chiacchierata tra Gianluca Rocchi e un addetto ai lavori commentando la possibile designazione di Maurizio Mariani. Prima di dare l'ok definitivo, però, secondo i pm era necessario l'assenso della società nerazzurra: "Ma solo dopo l’assenso dell’Inter perché da questa non gradito".
Il fischietto della sezione di Aprilia, infatti, non era nei gradimenti dell'Inter, soprattutto dopo l'arbitraggio discusso e pieno di polemiche in occasione di Napoli-Inter, giocata al Maradona lo scorso 25 ottobre 2025 e vinta dalla squadra di Antonio Conte per 3-1. Lo stesso presidente nerazzurro aveva commentato in maniera dura l'arbitraggio di Mariani, definendo "rigorino" quello assegnato agli azzurri.
Il ruolo di Gravina
Gli inquirenti hanno messo nel mirino l'ex designatore Gianluca Rocchi, che nei giorni scorsi ha deposto davanti il pm Maurizio Ascione e il procuratore aggiunto Paolo Ielo, e i suoi rapporti con dirigenti calcistici, "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto". Dalle nuove intercettazioni, sarebbe emerso un rapporto preferenziale tra la società nerazzurra e l'ex presidente Figc Gabriele Gravina (poi dimesso dopo la deblacle azzurra contro la Bosnia-Erzegovina e la mancata qualificazione ai Mondiali). "Agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina", fino ad arrivare a "designazioni frutto di interferenze". Emergerebbe, quindi, il sistema clienteristico tra FIGC e Inter.
Combine e le 'bussate'
"Nessuna combine a favore dell'Inter e nessuna pressione sul Var". È questa la posizione dell'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che nei giorni scorsi si è presentato in Procura per rispondere alle domande del pm Ascione e dell'aggiunto Ielo.
Dopo aver deciso di non rispondere al mandato di comparizione lo scorso aprile, l'ex arbitro adesso ha parlato, negando ogni accusa sulle possibili designazioni di favore e sulle presunte 'bussate' nella sala Var di Lissone per condizionare un provvedimento arbitrale.
Le partite e gli arbitri "che portano sfiga"
Sarebbero diversi gli arbitri "poco graditi" all'Inter. In primis Daniele Doveri, scelto per la semifinale di Coppa Italia Inter-Milan del 23 aprile 2025. Una designazione che avrebbe facilitato, poi, la designazione di un arbitro gradito ai nerazzurri. "Che portano sfiga", è un altro stralcio di intercettazione in riferimento ad arbitri non nelle grazie nerazzurre.
Tra gli "sgraditi" c'erano anche Maurizio Mariani e Simone Sozza. Quest'ultimo non sarebbe stato scelto per un'altra partita nel mirino della Procura di Milano, Inter-Verona del 3 maggio 2025, con l’assegnazione del match data poi a Gianluca Manganiello. L'ultimo incontro, almeno per ora, è Torino-Inter del 26 aprile scorso. Alla luce delle nuove intercettazioni e delle nuove verità che le indagini stanno svelando, una cosa sembra certa: l'inchiesta si sta allargando...
Si allarga il caso Rocchi. L'inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano che ha messo nel mirino il presunto sistema di rapporti tra arbitri e dirigenti calcistici ha dato nuovi e inquietanti sviluppi. Sotto la lente di ingrandimento del pubblico ministero Maurizio Ascione e il procuratore aggiunto Paolo Ielo è finita anche un'altra partita, sempre con il coinvolgimento dell'Inter. Si tratta della sfida che la squadra nerazzurra di Cristian Chivu ha giocato contro il Torino lo scorso 26 aprile e terminata 2-2.
La scelta di Mariani per Torino-Inter
Nell'ultima partita nel mirino dell'inchiesta, c'è Torino-Inter. L'arbitro scelto dall'allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato Maurizio Mariani, unico fischietto italiano impegnato nei Mondiali in corso di svolgimento. Stando all'accusa, la partita dello Stadio Olimpico Grande Torino sarebbe stata l'occasione per valutare l'arbitro della sezione di Aprilia, che sarebbe stato 'poco gradito' all'Inter e a Beppe Marotta.