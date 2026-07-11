Khalaili-Inter, il Coni chiede ulteriori visite mediche per la concessione dell'idoneità sportiva

L' Inter ha scelto Anan Khalaili come erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra, ma il suo tesseramento è momentaneamente in stand-by . Raggiunta l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus per il costo del cartellino , il Coni ha però richiesto ulteriori accertamenti medici prima di concedere l'idoneità sportiva necessaria per completare l'operazione. Il 21enne aveva sostenuto la prima parte di controlli presso l'istituto Humanitas di Rozzano, visite che erano state giudicate soddisfacenti da parte dello staff medico nerazzurro.

Khalaili-Inter, cosa è successo

L'esterno israeliano è arrivato a Milano ieri per sostenere le consuete visite mediche. Al termine degli esami, però, l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha ritenuto opportuno disporre approfondimenti clinici prima di dare il via libera definitivo. I nuovi controlli sono in programma per dopodomani, lunedì 13 luglio.

La normativa italiana sull'idoneità sportiva prevede criteri particolarmente rigorosi, più severi rispetto a quelli adottati da molte federazioni straniere. Ne sono un esempio i casi di Christian Eriksen ed Edoardo Bove, entrambi impossibilitati a ottenere l'idoneità in Italia ma regolarmente in attività all'estero. Si tratta quindi di una procedura prevista dai regolamenti e finalizzata esclusivamente alla tutela della salute degli atleti.

La differenza rispetto a Ederson

Quella di Khalaili rappresenta una situazione diversa rispetto a quella che ha coinvolto Atalanta e Manchester United per Ederson. Nel caso del brasiliano, infatti, sarebbero stati i medici del club inglese a manifestare dubbi sulle condizioni del centrocampista durante l'iter del trasferimento.

A questo punto non resta che attendere l'esito degli esami previsti per lunedì 13 luglio. Solo allora si capirà se Khalaili riceverà il via libera definitivo dal Coni e potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter oppure se il club nerazzurro sarà costretto a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro.