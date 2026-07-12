Inter, brusca frenata per Khalaili: visite mediche non idonee. Derby con il Milan per un obiettivo

I precedenti in Italia

Ecco perché alcuni professionisti, anche recentemente, sono dovuti emigrare. Gli esempi più eclatanti portano a Christian Eriksen, ex centrocampista proprio dell’Inter, collassato in campo per un problema cardiaco durante Danimarca-Finlandia del giugno del 2021, che poi, dopo l’innesto di un defibrillatore sottocutaneo ha proseguito la carriera in Inghilterra e Germania (e ora, dopo essersi accasciato nuovamente a terra durante l’amichevole con l’Ucraina dello scorso mese a causa di un nuovo malore, ha iniziato la rieducazione e non ne vuole sapere di appendere le scarpette al chiodo), o di Leonardo Bove, ex Fiorentina e con una storia simile a quella del collega, che oggi milita nel Watford.