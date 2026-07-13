Marotta e Chivu, Inter di prepotenza: "Rivoglio lo scudetto", "Non temiamo nessuno"

Sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa oppure il principio resta quello dell'opportunità da cogliere? Marotta ha risposto in modo netto: " Sulle 20 squadre di Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniera. Questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere imprenditoriale italiano, ma andiamo avanti grazie alle forze straniere. Noi, dopo Zhang, l'esperienza con Oaktree sta garantendo continuità. L'obiettivo è vincere in modo sostenibile, con i conti a posto. Ci avviciniamo a un risultato di bilancio soddisfacente per il secondo anno e non è poco considerando che abbiamo vinto due trofei. E' un calcio in cui non si da più spazio al mecenatismo e quindi bisogna avere grande creatività di mercato, ma questo non limita il fatto che la società possa dispensare risorse per fare investimenti.

Noi dobbiamo controllare i costi e non gli investimenti e quando parlo di costi mi riferisco soprattutto a due soggetti: i calciatori, che magari non possiamo avere perché guadagnano, e gli agenti che hanno un peso sempre più rilevante. Quindi anche noi dobbiamo combattere con queste realtà, che spesso condizionano i trasferimenti e che non sempre sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Ho già parlato del caso Palestra, frutto di una scelta fatta dal giocatore che legittimamente è venuto meno all'accordo verbale raggiunto il mese prima, il ruolo del suo agente poteva essere più consistente nell'indicazione della strada perseguibile, ha scelto questa strada e noi ci siamo dovuti arrendere, quindi un altro giocatore del patrimonio italiano va in un campionato che non è competitivo con noi".

Le scelte di Malagò e il mercato

"Se c'è un consiglio che voglio dare a Malagò sul ruolo del Ct? Il 70% dei votanti hanno deciso che il presidente doveva essere Malagò, dopo di che lui dall'alto della sua esperienza ha scelto di affidare il ruolo strategico a due profili importanti come Maldini e Leonardo: entrambi, con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente nell'interesse della Nazionale. Vedere ancora i Mondiali ci rattrista e ci deve spingere a dare ancora qualcosa di meglio. Il calcio sarà ancora più disponibile rispetto a prima perché vogliamo che la Nazionale possa raggiungere quello che è consono al suo prestigio" - ha detto Marotta. Sulle priorità sul mercato: "Manca ancora un mese e mezzo alla fine del mercato, non dimentichiamoci che l'anno scorso il 31 agosto abbiamo definito Akanji, un'operazione super positiva. Non dobbiamo avere fretta, è un mercato con più difficoltà perché girano prezzi esosi. Ausilio è bravo e sa quello che deve fare e nel periodo più breve possibile".

Poi ha concluso sul sogno Champions:"Se è troppo complicata raggiungerla per un club italiano? Ci sono squadre in Champions che sono delle corazzate in termini di fatturato e potenza tecnica, ma l'equazione che chi più spende più vince non esiste. Da parte nostra possiamo considerarlo un sogno e siccome i sogni non costano nulla, è meglio averli. La differenza con il campionato è che la Champions ti trova in alcuni momenti ad affrontare squadre che sono meno in forma o che dipende dal sorteggio, mentre nel campionato si gioca domenica e a lungo andare vince la squadra più forte. Non vogliamo lasciare, comunque, nulla di intentato".