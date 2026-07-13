Marotta e Chivu, Inter di prepotenza: "Rivoglio lo scudetto", "Non temiamo nessuno"

L'Inter riparte con un messaggio forte e ambizioso. Nella conferenza stampa di inizio stagione, il presidente Giuseppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu hanno fissato subito gli obiettivi per il campionato che sta per iniziare, trasmettendo fiducia, determinazione e la volontà di tornare immediatamente ai vertici. Dal desiderio di riportare un'altra volta lo scudetto a Milano alla convinzione di poter competere con chiunque, il club nerazzurro ha inaugurato la nuova annata con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Poi il dirigente dei campioni d'Italia ha alzato la voce anche per la questione Palestra e ha fatto chiarezza sulla mancata idoneità a Khalaili.
Marotta carica l'Inter: la conferenza stampa
A dare il via alla conferenza ci ha pensato Marotta: "Per noi è un privilegio essere qui a iniziare la stagione sportiva e lo è maggiormento per aver vinto scudetto e Coppa Italia, due vittorie sofferte, conquistate grazie alla cultura del lavoro, alla capacità del mister, dei giocatori e della società. Da oggi ci si ripresenta ai nastri di partenza con nuovi obiettivi. Siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizione: scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Anche questo è un motivo d'orgoglio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio in Champions, la competizione più importante. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte delle regole di questo bellissimo sporto. La Champions ci fa confrontare con delle corazzate, partecipiamo sapendo di avere difficoltà ma con la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Non esiste la legge che chi più spende vince, ma esiste la legge di chi riesce a sostituire il denaro con un modello vincente. Nel campionato italiano dal 2020 a oggi nessuna squadra ha vinto due scudetti di fila e questo è un obiettivo e poter rivincere lo scudetto sarebbe un traguardo storico".
"Abbiamo un nemico che è interno a noi"
"Abbiamo un nemico che è interno a noi: la sindrome da vittoria che porta all'appagamento. Non dobbiamo sentirci appagati, altrimenti non si fa sforzo e fatica in più. E vale per tutti. Dobbiamo essere bravi ad avere la stessa fame e umiltà. Vincere in modo sostenibile è quello che cerchiamo di fare. La nostra proprietà Oaktree è arrivata in un momento di difficoltà e siamo usciti dal settlement agreement grazie a loro, che hanno accolto le nostre esigenze come l'ampliamento delle strutture. La loro presenza è silente ma tutte le decisioni sono state condivise. Raggiungere gli obiettivi è difficile ma non deve essere un modo per caricare le pressioni l'allenatore. L'importante è dare tutto, se gli altri saranno più bravi lo riconosceremo. Siamo la squadra da battere e lo ricopriamo con orgoglio, non ci nascondiamo dicendo che dobbiamo arrivare tra i primi quattro, questo è d'obbligo e fisiologico. Quando parlavo di modello sostenibile mi riferivo anche a quello sportivo. Ad esempio nelle liste servono quattro giocatori dal settore giovanile e noi non abbiamo problemi, valorizziamo il nostro settore con l'Under 23. Siamo contenti del modello che rappresentiamo. Ultimamente manca qualcosa di importante e cercheremo di raggiungerla" - ha spiegato Marotta.
Il caso Khalaili, Marotta fa chiarezza
Poi Marotta ha fatto chiarezza su Khalaili: "Abbiamo appreso poco fa una notizia. Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma Khalaili non ha superato la visita di idoneità. Non posso addentrarrmi per questione di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa. Non è una ricusazione dello staff medico dell'Inter ma è del Coni. E' una situazione di causa di forza maggiore, dobbiamo solo attenerci. Con grande rammarico vi comunico questa cosa, ci crea dispiacere questa notizia. Ora dobbiamo pensare a eventuale alternativa". Poi ha aggiunto: "A destra abbiamo un vuoto che riguarda una scelta di Dumfries, che ha deciso di concludere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid. Non era una scelta voluta da noi. Questa situazione di Khalaili ci riporta ai nastri di partenza, sono sicuro che troveremo una soluzione al più presto.
Avevamo varie ipotesi per sostituire Dumfries. Oggi l'Italia è comprimaria, le cifre del mercato sono pazzesche, questo crea difficoltà. Non abbiamo preclusioni nel fare investimenti ma investimenti logici. Auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori. Affrontiamo questo inizio di stagione sapendo che dobbiamo completare la rosa. Ma senza ansia e con un processo razionale per fare le scelte migliori. Quanto vedo più vicine la Juve e il Milan all'Inter? Parliamo di due club che hanno segnato la storia. Quest'anno però non partecipano entrambe alla Champions e questo li può avvantagiare nella corsa in Italia, ma noi siamo consapevoli del nostro ruolo e sono altamente ottimista".
L'attacco all'agente di Palestra
Sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa oppure il principio resta quello dell'opportunità da cogliere? Marotta ha risposto in modo netto: "Sulle 20 squadre di Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniera. Questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere imprenditoriale italiano, ma andiamo avanti grazie alle forze straniere. Noi, dopo Zhang, l'esperienza con Oaktree sta garantendo continuità. L'obiettivo è vincere in modo sostenibile, con i conti a posto. Ci avviciniamo a un risultato di bilancio soddisfacente per il secondo anno e non è poco considerando che abbiamo vinto due trofei. E' un calcio in cui non si da più spazio al mecenatismo e quindi bisogna avere grande creatività di mercato, ma questo non limita il fatto che la società possa dispensare risorse per fare investimenti.
Noi dobbiamo controllare i costi e non gli investimenti e quando parlo di costi mi riferisco soprattutto a due soggetti: i calciatori, che magari non possiamo avere perché guadagnano, e gli agenti che hanno un peso sempre più rilevante. Quindi anche noi dobbiamo combattere con queste realtà, che spesso condizionano i trasferimenti e che non sempre sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Ho già parlato del caso Palestra, frutto di una scelta fatta dal giocatore che legittimamente è venuto meno all'accordo verbale raggiunto il mese prima, il ruolo del suo agente poteva essere più consistente nell'indicazione della strada perseguibile, ha scelto questa strada e noi ci siamo dovuti arrendere, quindi un altro giocatore del patrimonio italiano va in un campionato che non è competitivo con noi".
Le scelte di Malagò e il mercato
"Se c'è un consiglio che voglio dare a Malagò sul ruolo del Ct? Il 70% dei votanti hanno deciso che il presidente doveva essere Malagò, dopo di che lui dall'alto della sua esperienza ha scelto di affidare il ruolo strategico a due profili importanti come Maldini e Leonardo: entrambi, con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente nell'interesse della Nazionale. Vedere ancora i Mondiali ci rattrista e ci deve spingere a dare ancora qualcosa di meglio. Il calcio sarà ancora più disponibile rispetto a prima perché vogliamo che la Nazionale possa raggiungere quello che è consono al suo prestigio" - ha detto Marotta. Sulle priorità sul mercato: "Manca ancora un mese e mezzo alla fine del mercato, non dimentichiamoci che l'anno scorso il 31 agosto abbiamo definito Akanji, un'operazione super positiva. Non dobbiamo avere fretta, è un mercato con più difficoltà perché girano prezzi esosi. Ausilio è bravo e sa quello che deve fare e nel periodo più breve possibile".
Poi ha concluso sul sogno Champions:"Se è troppo complicata raggiungerla per un club italiano? Ci sono squadre in Champions che sono delle corazzate in termini di fatturato e potenza tecnica, ma l'equazione che chi più spende più vince non esiste. Da parte nostra possiamo considerarlo un sogno e siccome i sogni non costano nulla, è meglio averli. La differenza con il campionato è che la Champions ti trova in alcuni momenti ad affrontare squadre che sono meno in forma o che dipende dal sorteggio, mentre nel campionato si gioca domenica e a lungo andare vince la squadra più forte. Non vogliamo lasciare, comunque, nulla di intentato".
La conferenza di Chivu
"La cosa più importante è trasmettere motivazione, aggiungere sempre qualcosina in più. La stagione è vero che è stata importante ma non vogliamo fermarci. In cosa mi sento più forte? Come sempre farò del mio meglio, cercherò di trovare stimoli giusti e di trasmettere entusiasmo" - ha spiegato Chivu in conferenza. Sulla costruzione della nuova squadra: "Abbiamo una rosa competitiva, un'ossatura mantenuta negli anni. Il mercato sarà funzionale alle nostre idee di pari passo alle ambizioni della società. Come ho ritrovato i nazionali? Sono sicuro che avrebbero preferito essere in America. Stanno bene, ci siamo visti poco. Abbiamo lavorato a gruppi, i ragazzi sono arrivati a orari diversi. Abbiamo pranzato insieme, sono motivati e riposati ed è già un punto di partenza. Come si sostituisce l'esperienza di chi è andato via? Abbiamo perso giocatori che hanno fatto la storia, che erano qui da tempo, che hanno contribuito alle stagioni di successo. Li vogliamo ringraziare. Sicuramente abbiamo a disposizione un gruppo misto di esperienza e gioventù, abbiamo aggregato anche qualcuno da Under 23 e Primavera. Ora aspettiamo chi ha fatto il Mondiale. La nostra rosa è competitiva e faremo di tutto per mantenere un livello alto".
Sulle possibilità di cambiare modulo: "Siamo flessibili e ambiziosi, ci adattiamo alle richieste delle partite. Possiamo cambiare strada facendo, non vogliamo lamentarci. Come si sconfigge il nemico nominato da Marotta? Abbiamo a che fare con grandi giocatori abituati a vincere, che hanno la giusta disciplina mentale a partire da fuori dal campo. Poi abbiamo fame di rivincere trofei, sappiamo quanta gioia c'è quando si vince un trofeo. Che stagione sarà per me? Non dovevo e non devo dimostrare nulla, devo essere me stesso e aiutare questi ragazzi. Questo vale anche per il futuro. Tuttora ho una grande responsabilità, anche se ho vinto due trofei riparto sempre da zero, da quelli che sono i miei doveri versi i ragazzi. Vengono prima loro e poi io".
"Non temiamo nessuno, non l'ho mai fatto"
Con personalità Chivu ha caricato l'Inter in conferenza stampa: "Quali squadre temo di più? Non temiamo nessuno, non lo abbiamo mai fatto. Sono sereno e non temo niente". Su Stankovic: "Se può ripetere il percorso di Pio? Me lo auguro, lo conosciamo bene. L'ho visto all'opera, qualche anno fa ha fatto una scelta coraggiosa quando è andato a giocare lontano dall'Italia. Ha fatto due stagioni importanti nel Lugano e Bruges, è maturato e cresciuto. Non vedo l'ora di vederlo in campo".
Cosa servirà per fare meglio in Champions rispetto all'anno scorso? Lo ha spiegato il tecnico: "Nella vita non puoi aver tutto, abbiamo sbagliato due partite. Ma mi prendo quanto fatto di buono, a Madrid e Liverpool abbiamo perso all'ultimo. Abbiamo dovuto fare lo spareggio e forse lì ho sbagliato qualcosa. A volte riesci ad arrivare lontano altre no. Abbiamo l'obbligo di essere competitivi su tutti i fronti. Se c'è una cosa in particolare che vorrei migliorare? Il coraggio, essere più determinati e non speculare. Non pensare alla prossima partita, ma trattarle tutte con serietà dal minuto 1 al 95'. Essere sempre la nostra migliore versione. Abbiamo una rosa che ci permette di essere competitivi".
Le alternative al 3-5-2, il ruolo di Diouf e il futuro di Pavard
Chivu ha toccato anche il tema tattico: "Alternative al 3-5-2? Anche l'anno scorso abbiamo cambiato il modo di difendere e costruire in base all'avversario. Non abbiamo tenuto sempre la struttura del 3-5-2. In base al piano di gioco e alle scelte prima della partita, se si va a prendere a uomo o no, quel modulo non rimane mai 3-5-1... Spesso abbiamo cambiato e adattato calciatori capaci di giocare alti e offensivi. A me interessa la flessibilità. Non è solo l'identità che ti permette di vincere ma anche l'adeguamento. Se ho più dubbi o certezze? Io vivo tra le incertezze perché mi permette di migliorarmi e pensare. Non ho mai pensato che abbiamo vinto due trofei, penso a quello che dovremo fare quest'anno. Mi fido del gruppo e ora lo conosco un pelino meglio, so con chi ho a che fare. Il gruppo è competitivo e ambizioso".
Sul futuro di Pavard, rientrato all'Inter dopo il prestito al Marsiglia: "In questo momento è tornato, lo vedremo lavorare e prenderemo una decisione". Sul ruolo di Diouf: "Jolly? No il jolly è nelle carte, noi abbiamo a che fare con giocatori. Io ho questa pazza idea di farlo diventare quinto e lo ha fatto vedere. Sa fare l'uno contro uno con coraggio e personalità. Ha cambiato alcune partite, come contro il Como in Coppa Italia. Ma lo ha fatto spesso quando è stato inserito da quinto. Non voglio togliergli certezze, ma devo essere bravo a convincerlo, ma abbiamo uno staff capace. Poi ci saranno partite dove sarà accontentato da mezz'ala, ma a me piace da quinto". Poi ha concluso: "Quanto aiuta avere una società forte? Questo succede da anni, non è una novità. E non a caso l'Inter negli ultimi anni è stata dominante e questa non è casualità".
L'Inter riparte con un messaggio forte e ambizioso. Nella conferenza stampa di inizio stagione, il presidente Giuseppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu hanno fissato subito gli obiettivi per il campionato che sta per iniziare, trasmettendo fiducia, determinazione e la volontà di tornare immediatamente ai vertici. Dal desiderio di riportare un'altra volta lo scudetto a Milano alla convinzione di poter competere con chiunque, il club nerazzurro ha inaugurato la nuova annata con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Poi il dirigente dei campioni d'Italia ha alzato la voce anche per la questione Palestra e ha fatto chiarezza sulla mancata idoneità a Khalaili.
Marotta carica l'Inter: la conferenza stampa
A dare il via alla conferenza ci ha pensato Marotta: "Per noi è un privilegio essere qui a iniziare la stagione sportiva e lo è maggiormento per aver vinto scudetto e Coppa Italia, due vittorie sofferte, conquistate grazie alla cultura del lavoro, alla capacità del mister, dei giocatori e della società. Da oggi ci si ripresenta ai nastri di partenza con nuovi obiettivi. Siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizione: scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Anche questo è un motivo d'orgoglio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio in Champions, la competizione più importante. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte delle regole di questo bellissimo sporto. La Champions ci fa confrontare con delle corazzate, partecipiamo sapendo di avere difficoltà ma con la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Non esiste la legge che chi più spende vince, ma esiste la legge di chi riesce a sostituire il denaro con un modello vincente. Nel campionato italiano dal 2020 a oggi nessuna squadra ha vinto due scudetti di fila e questo è un obiettivo e poter rivincere lo scudetto sarebbe un traguardo storico".
"Abbiamo un nemico che è interno a noi"
"Abbiamo un nemico che è interno a noi: la sindrome da vittoria che porta all'appagamento. Non dobbiamo sentirci appagati, altrimenti non si fa sforzo e fatica in più. E vale per tutti. Dobbiamo essere bravi ad avere la stessa fame e umiltà. Vincere in modo sostenibile è quello che cerchiamo di fare. La nostra proprietà Oaktree è arrivata in un momento di difficoltà e siamo usciti dal settlement agreement grazie a loro, che hanno accolto le nostre esigenze come l'ampliamento delle strutture. La loro presenza è silente ma tutte le decisioni sono state condivise. Raggiungere gli obiettivi è difficile ma non deve essere un modo per caricare le pressioni l'allenatore. L'importante è dare tutto, se gli altri saranno più bravi lo riconosceremo. Siamo la squadra da battere e lo ricopriamo con orgoglio, non ci nascondiamo dicendo che dobbiamo arrivare tra i primi quattro, questo è d'obbligo e fisiologico. Quando parlavo di modello sostenibile mi riferivo anche a quello sportivo. Ad esempio nelle liste servono quattro giocatori dal settore giovanile e noi non abbiamo problemi, valorizziamo il nostro settore con l'Under 23. Siamo contenti del modello che rappresentiamo. Ultimamente manca qualcosa di importante e cercheremo di raggiungerla" - ha spiegato Marotta.