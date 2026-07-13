Khalaili, niente Inter: l'annuncio di Marotta in diretta, "Ce lo hanno detto poco fa"

Il mercato dell'Inter incassa un altro stop inatteso. Dopo il mancato arrivo di Palestra, sfumato quando sembrava ormai tutto definito, anche l'operazione che avrebbe dovuto portare Anan Khalaili in nerazzurro si è arenata sul più bello . L'esterno israeliano classe 2004 era ormai a un passo dalla firma, ma gli ulteriori accertamenti richiesti durante l'iter delle visite mediche al Coni hanno portato a un epilogo negativo. Una doccia fredda per il club, che ora dovrà tornare sul mercato per colmare un vuoto diventato improvvisamente ancora più pesante. E anche Marotta in conferenza stampa ha fatto chiarezza.

Marotta: "Khalaili non ha superato la visita di idoneità"

A confermare lo stop definitivo all'operazione è stato direttamente il presidente dell'Inter, Marotta, durante la conferenza di inizio stagione: "Abbiamo appreso poco fa una notizia. Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma Khalaili non ha superato la visita di idoneità. Non posso addentrarrmi per questione di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa. Non è una ricusazione dello staff medico dell'Inter ma è del Coni. E' una situazione di causa di forza maggiore, dobbiamo solo attenerci. Con grande rammarico vi comunico questa cosa, ci crea dispiacere questa notizia. Ora dobbiamo pensare a eventuale alternativa".Parole che certificano la chiusura di una trattativa ormai in dirittura d'arrivo e che chiariscono come la decisione non dipenda dal club nerazzurro, ma dall'esito della procedura prevista per il rilascio dell'idoneità sportiva.

L'Inter torna sul mercato

Marotta ha poi allargato il discorso alle strategie di mercato dell'Inter, sottolineando come il mancato arrivo di Khalaili costringa la società a rivedere i propri piani, soprattutto sulla corsia destra: "A destra abbiamo un vuoto che riguarda una scelta di Dumfries, che ha deciso di concludere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid. Non era una scelta voluta da noi. Questa situazione di Khalaili ci riporta ai nastri di partenza, sono sicuro che troveremo una soluzione al più presto". L'addio dell'esterno olandese aveva già imposto ai dirigenti nerazzurri la ricerca di un nuovo giocatore in quel ruolo, e Khalaili sembrava il profilo individuato per raccoglierne l'eredità, dopo il mancato arrivo di Palestra (tante accuse anche al suo agente). Il mancato superamento dell'idoneità cambia però completamente lo scenario, costringendo l'Inter a individuare rapidamente un'alternativa per consegnare a Chivu una rosa completa in vista dell'inizio della stagione.