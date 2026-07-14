Clamoroso Inter, boicotta l’amichevole con l’Atalanta! Caso Palestra, Marotta si risente

Il Trofeo Bortolotti cambia volto . L'amichevole in programma il prossimo 14 agosto avrebbe dovuto mettere di fronte Atalanta e Inter , ma il "derby nerazzurro" non ci sarà. A sfidate la Dea, infatti, saranno i baschi dell' Athletic Bilbao , pronti a raccogliere l'invito del club bergamasco. Dietro al cambio di programma non ci sono esigenze di calendario, bensì gli strascichi di una vicenda di mercato destinata a lasciare il segno nei rapporti tra le due società: quella che riguarda Marco Palestra , esterno classe 2005 dell'Atalanta, a lungo promesso sposo dell'Inter prima del clamoroso inserimento del Chelsea . Proprio il raffreddamento dei rapporti tra i due club avrebbe portato alla cancellazione della partecipazione nerazzurra al Trofeo Bortolotti.

Caso Palestra: Inter beffata dal Chelsea all'ultima curva

La trattativa sembrava ormai definita, con il giovane esterno pronto a raccogliere la pesante eredità di Denzel Dumfries sull'out di destra. Quando tutto sembrava apparecchiato per il trasferimento a Milano è arrivato però il blitz del Chelsea. Il club londinese ha accelerato improvvisamente, presentando una proposta ritenuta più convincente e ribaltando completamente gli equilibri della trattativa. Superata proprio all'ultima curva, per l'Inter si è trattato di una vera e propria beffa di mercato.

Il gelo tra Atalanta e Inter dopo il caso Palestra

Una vicenda spinosa che ha raffreddato i rapporti tra le due società e acceso il dibattito. La vicenda, infatti, non si è limitata al solo mercato: il mancato approdo di Palestra all'Inter ha infatti lasciato conseguenze anche sul piano dei rapporti istituzionali tra le due società. Dopo il botta e risposta al vetriolo tra il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e il procuratore del calciatore, Alessandro Lucci, è arrivato il no dell'Inter alla partecipazione al Torneo Bortolotti.