Khalaili sfumato, alternative Inter: chi c'è in cima alla lista di Marotta. E per la difesa spunta l'ex Juve!

Le alternative dell’Inter: da Molina a Perisic, Chivu aspetta rinforzi

L'Inter ha preso nota dei costi e ha iniziato i propri ragionamenti. È probabile che da qui ai prossimi giorni – una settimana al massimo, stando alle indicazioni arrivate dal presidente Marotta – ci siano pure dei nuovi nomi, cambiamenti nelle gerarchie. Questione di valutazioni tecniche con Cristian Chivu e, ovviamente, di investimenti da discutere con la proprietà Oaktree (che aveva dato l'ok ai 25 milioni più bonus per Khalaili). Il primo aspetto è ovviamente importante, perché Chivu aveva chiesto per rimpiazzare Dumfries un esterno diverso, più tecnico, abile nell’uno contro uno, capace di tagliare il campo come Palestra o l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Sia Spence che Doué – per certi versi più simili a Dumfries che ai due calciatori sfumati – hanno invece quotazioni alte. Lo Strasburgo, per altro, non vorrebbe cedere l'ivoriano, mentre Spence è allettato dalla possibilità di tornare in Italia e avere un ruolo da titolare, visto che al Tottenham parte alle spalle di Pedro Porro. Dietro a Spence e Doué, comunque, vanno tenuti in corsa Molina (Atletico Madrid), Vanderson (Monaco), Read (Feyenoord) e Belghali (Verona), senza dimenticare Ivan Perisic, che si è candidato. Il Psv, avendo il contratto fino al 2027, chiede 5 milioni di euro e per questo, oggi, rimangono dubbi sul via libera di Oaktree. A fine agosto, invece...