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Khalaili sfumato, alternative Inter: chi c'è in cima alla lista di Marotta. E per la difesa spunta l'ex Juve!

Nelle ultime 48 ore sono arrivate tantissime candidature. Intermediari e agenti hanno proposto calciatori, il club nerazzurro stesso ha fatto il punto con i propri osservatori: tutti i dettagli
Federico Masini
Inter

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MILANO - Sono giorni di riflessione in casa Inter. Di nuovo. Come accaduto già il 24 giugno, ovvero il giorno successivo alla beffa Palestra. Da quel momento Marotta, Ausilio e Baccin avevano riaperto il file esterno destro e nel giro di una settimana avevano scelto di puntare sull’israeliano Khalaili, affondando poi il colpo il 9 luglio, salvo poi scoprire già la sera successiva, al termine delle visite mediche svolte a Milano, del problema cardiaco che ha poi fatto saltare l’operazione. Dunque, l’Inter deve ripartire da zero. Nelle ultime 48 ore sono arrivate tantissime candidature. Intermediari e agenti hanno proposto calciatori, l’Inter stessa ha fatto il punto con i propri osservatori. In questo momento in cima alla lista c'è Djed Spence del Tottenham, club londinese con cui l'Inter ha iniziato a parlare, ampliando anche il discorso a un altro giocatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Inter, sondaggio per Romero: i costi frenano anche la pista Doué

Agli Spurs, infatti, l'Inter ha chiesto informazioni pure per Cristian "Cuti" Romero, difensore dell'Argentina, ex GenoaAtalanta e Juventus. Come noto i dirigenti nerazzurri hanno la necessità di acquistare almeno un centrale dopo gli addii di Acerbi e De Vrij. Accantonati al momento per motivi diversi Solet e Chalobah, sul taccuino restano sempre OrdonezLucumì e Mancini, mentre l'Inter ha voluto capire la situazione di Romero, in uscita (ci pensa pure il Barcellona), ma caro. Di fatto, il Tottenham per Spence e Romero chiede 35-40 milioni di euro a testa. Cifre alte. Per altro simili a quelle che lo Strasburgo vuole per Guela Doué, l'altra alternativa valutata in questi giorni per la fascia destra.

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Le alternative dell’Inter: da Molina a Perisic, Chivu aspetta rinforzi

L'Inter ha preso nota dei costi e ha iniziato i propri ragionamenti. È probabile che da qui ai prossimi giorni – una settimana al massimo, stando alle indicazioni arrivate dal presidente Marotta – ci siano pure dei nuovi nomi, cambiamenti nelle gerarchie. Questione di valutazioni tecniche con Cristian Chivu e, ovviamente, di investimenti da discutere con la proprietà Oaktree (che aveva dato l'ok ai 25 milioni più bonus per Khalaili). Il primo aspetto è ovviamente importante, perché Chivu aveva chiesto per rimpiazzare Dumfries un esterno diverso, più tecnico, abile nell’uno contro uno, capace di tagliare il campo come Palestra o l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Sia Spence che Doué – per certi versi più simili a Dumfries che ai due calciatori sfumati – hanno invece quotazioni alte. Lo Strasburgo, per altro, non vorrebbe cedere l'ivoriano, mentre Spence è allettato dalla possibilità di tornare in Italia e avere un ruolo da titolare, visto che al Tottenham parte alle spalle di Pedro Porro. Dietro a Spence e Doué, comunque, vanno tenuti in corsa Molina (Atletico Madrid), Vanderson (Monaco), Read (Feyenoord) e Belghali (Verona), senza dimenticare Ivan Perisic, che si è candidato. Il Psv, avendo il contratto fino al 2027, chiede 5 milioni di euro e per questo, oggi, rimangono dubbi sul via libera di Oaktree. A fine agosto, invece...

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MILANO - Sono giorni di riflessione in casa Inter. Di nuovo. Come accaduto già il 24 giugno, ovvero il giorno successivo alla beffa Palestra. Da quel momento Marotta, Ausilio e Baccin avevano riaperto il file esterno destro e nel giro di una settimana avevano scelto di puntare sull’israeliano Khalaili, affondando poi il colpo il 9 luglio, salvo poi scoprire già la sera successiva, al termine delle visite mediche svolte a Milano, del problema cardiaco che ha poi fatto saltare l’operazione. Dunque, l’Inter deve ripartire da zero. Nelle ultime 48 ore sono arrivate tantissime candidature. Intermediari e agenti hanno proposto calciatori, l’Inter stessa ha fatto il punto con i propri osservatori. In questo momento in cima alla lista c'è Djed Spence del Tottenham, club londinese con cui l'Inter ha iniziato a parlare, ampliando anche il discorso a un altro giocatore.

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