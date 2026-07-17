Pressioni a Rocchi, intercettazioni e imbarazzo: cosa rischia l'Inter con la Giustizia Sportiva

"L'Inter rompe il ca**o a bestia"

Il pressing dell’Inter su quella designazione (alla fine sarebbe stato scelto Manganiello) è stato confermato anche in un dialogo tra Pinzani e il solito Rocchi. «Mi ha chiamato Schenone...», dice il primo ma non è una novità per Rocchi («lo so, rompono il… l’Inter questo motivo») ma Pinzani aggiunge un altro elemento che accentua la pressione nerazzurra su quella designazione: «Guarda, so che Marotta ne stava parlando con Viglione (capo dell’ufficio legislativo della Federcalcio, ndr)», ma anche questa informazione non suona come una novità per Rocchi: «Sì, mi hanno chiamato, mi hanno rotto i co..., te lo dico io».