"Inter e illecito sportivo, vi spiego. Se Rocchi cambia gli arbitri dopo le proteste…"

"Pressioni dirette o indirette per gli arbitri"

Fare pressioni perché un arbitro non sia designato può essere un tentativo di ottenere un vantaggio? «Ritengo che risulti fondamentale la modalità del comportamento: è innegabile che da sempre esistano interlocuzioni, critiche purché non trascendenti i limiti del rispetto, tra dirigenti e membri del settore arbitrale. La manifestazione di un malcontento per le direzioni di un arbitro non credo superi la soglia di punibilità dell'illecito sportivo - perché non tende ad alterare alcuna gara - ma probabilmente, se spinta fino alla richiesta di evitare future designazioni, può risultare contraria ai principi di correttezza e lealtà».