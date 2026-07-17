Ora Chinè faccia chiarezza subito o frana la credibilità del calcio italiano

Inter, Rocchi e le intercettazioni: cosa emerge dall'inchiesta

Chiariamo: non, e ribadiamo non, sono emerse pubblicamente le prove che un dirigente dell’Inter abbia condizionato o provato a condizionare le decisioni di Gianluca Rocchi. Abbiamo dei frammenti di conversazione tra lo stesso Rocchi e i suoi collaboratori, tuttavia mancano i riscontri e mancano tanti, troppi elementi da cercare nelle carte dell’inchiesta, che stanno per atterrare sulla scrivania di Giuseppe Chiné, procuratore della Figc. Al momento, noi comuni mortali, sappiamo che per la Procura di Milano ci sono state senza dubbio delle «interferenze», non rilevanti dal punto di vista penale perché senza un sistema. E poi abbiamo letto le chiacchierate fra Rocchi e i suoi collaboratori, nelle quali si fa menzione di telefonate, lamentele e «rotture di…» da parte dei dirigenti dell’Inter per non avere certi arbitri. Un “de relato” che necessita di riscontri per la giustizia, un putiferio di sospetti, illazioni e cattivi pensieri per il resto del mondo. Perché qualcuno ci è andato in Serie B per circostanze analoghe.

Chiné, ora chiarezza su intrecci tra dirigenti Inter, arbitri e Figc

Ma, se c’è una cosa che ci ha insegnato Calciopoli, è la barbarie delle sentenze decise dai giornali e delle intercettazioni date in pasto al sentimento popolare. Quindi serve calma. A tutti, tranne che a Giuseppe Chiné, che deve fare chiarezza il più in fretta possibile (ce l’ha insegnato lui, no?, che la giustizia sportiva è celere), perché il campionato non può iniziare con le fosche nubi del condizionamento arbitrale che incombono. E con quella sgradevole sensazione di inappropriata mescolanza tra dirigenti Figc, mondo arbitrale e dirigenti di club che, violazione o meno, non profuma di pulito.