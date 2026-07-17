Gli arbitri e il resto: ora basta, avete rotto

Basta: avete rotto. L’ Inter oggi come la Juventus e il Milan ieri, o chi altri l’altro ieri, domani o dopodomani. Avete rotto con gli arbitri , così come con le plusvalenze virtuali e i bilanci aggiustati per fare sul mercato quello che non si potrebbe fare o per rimandare a un eventuale futuro – magari sperando in una sanatoria o in qualche restituzione di favore – sanzioni che, se non si rispettano le regole, sarebbero da scontare subito. Avete rotto con le pressioni psicologiche , in campo (vedi accerchiamenti all’arbitro o dietro il monitor del Var ) e fuori (insinuazioni, allusioni, ipocrisie come «noi non ci lamentiamo mai, però…» ). Avete rotto col benaltrismo («sì, abbiamo fatto questo, perché prima gli altri, ma anche gli altri, e allora gli altri»), col «così fan tutti» , con la scusa della sudditanza psicologica per cui un club o un dirigente pesa più di un altro.

Dirigenti e arbitri, servono regole uguali per tutti

Quello che non può fare un Petrachi, o un Corvino, o un Sartori, o un Percassi, non deve poterlo fare neanche Gesù Bambino; al massimo Infantino, o Trump. Non certo altri dirigenti nostrani che, magari con maggior savoir faire, diplomazia e accortezza, si ispirano comunque al Moggi d’antan che si muoveva come un elefante in cristalleria. Evitiamo nomi ed esempi pregressi solo perché chiunque, nell’Italia dei maneggioni e della cosiddetta, oscena “politica sportiva”, avrebbe da rievocare un precedente pro domo propria. E ci fermiamo qui soprattutto perché o si guarda al futuro, e si cambia registro, ma sul serio, o il calcio italiano non ne verrà mai fuori. Non si libererà mai dai sospetti, dalla sensazione che «tanto c’è qualcosa dietro».

Riforma arbitrale, l'appello prima dell'inizio del campionato

Basta: con gli arbitri non si parla, né li si induce a parlare tra loro di questa o quell’altra ingerenza, di consigli, gradimenti o antipatie. Basta con ’sti arbitri. A costo di comunicare il nome del designato a ridosso della partita, giusto il tempo per preparargli lo stanzino. A costo di farlo venire da Zanzibar o dalla Groenlandia. A costo di tornare al sorteggio che, guarda caso, quando fu utilizzato l’ultima volta vinse lo scudetto il Verona e il Torino arrivò secondo, rosicando sui gol mangiati nello scontro diretto e non sul fatto che il Verona avesse dei santi in paradiso: perché non ne aveva. Basta con regali, pensierini, braccialetti, biglietti omaggio. Basta con giudici e pm che possano essere tacciati di tifo, simpatie, amicizie, collusioni professionali. Basta con la Federazione che se ne lava le mani, succube di una Lega che su questi e altri magheggi tira a campare. Malagò, se davvero vuole riformare ’sto paciugo ormai insostenibile, batta un colpo. Magari anche due o tre. E in fretta. Perché tra poco inizia di nuovo il campionato. E il circo.