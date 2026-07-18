Marotta, mai un’Inter così: cosa si rischia tra Arbitropoli e inchiesta ultras

L'inchiesta ultras

Al di là degli sviluppi di quella storiaccia (l’avvocato di Bastoni ha escluso categoricamente rapporti a pagamento o con minorenni e ha comunicato la decisione del calciatore di avvalersi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori) quanto accaduto resta un macigno nella gestione di un atleta che dovrà convivere con una vicenda dai contorni quanto meno delicati. Toccherà invece all’ufficio legale dell’Inter affrontare l’ennesima tempesta scoppiata per i rapporti troppo intimi da parte di alcuni tesserati con i capi ultrà finiti poi in carcere per l’inchiesta Doppia Curva. Ad Hakan Calhanoglu (già squalificato e multato) si è aggiunto Federico Dimarco che, secondo Marco Ferdico - allora frontman della Curva nord, oggi collaboratore di giustizia - aveva promesso «un anello con brillante per la seconda stella» a lui, Beretta e Bellocco (con il primo autore dell’omicidio del secondo, rampollo di una famiglia ndranghetista). Il procuratore federale Chiné ha già acquisito gli atti e - stante i precedenti - pure Dimarco dovrebbe andare incontro a un turno di stop, mentre non è dato a sapersi quale decisione verrà presa nei confronti di Calhanoglu che tra viaggi regalati a Ferdico, cene e aperitivi, era intimo del capo ultrà.