Marotta, mai un’Inter così: cosa si rischia tra Arbitropoli e inchiesta ultras

Nella pluridecorata carriera da dirigente, a Beppe Marotta non era mai capitata un’annata così. E settembre si preannuncia caldissimo, non solo per gli effetti del cambiamento climatico. Innanzitutto i due trofei vinti sul campo, scudetto più Coppa Italia: quelli rimarranno scolpiti nel tempo, mentre tutto ciò che è accaduto a corollario probabilmente verrà dimenticato. Certo è che all’Inter, a partire dal 28 ottobre - quando Pepo Martinez ha tragicamente investito un anziano signore mentre andava all’allenamento - ne sono successe di tutte.
Probabilmente non è mai accaduto negli ultimi vent’anni che le vicende di una squadra di calcio si intrecciassero in modo così importante con questioni extracampo. Perché se è vero che l’episodio della simulazione (con annessa esultanza) di Alessandro Bastoni in Inter-Juve ai danni di Pierre Kalulu fa comunque parte di quanto può accadere su un campo da calcio, nessuno avrebbe mai immaginato che il difensore della Nazionale sarebbe stato coinvolto come indagato per prostituzione minorile nell’ambito di un’inchiesta della procura milanese.
L'inchiesta ultras
Al di là degli sviluppi di quella storiaccia (l’avvocato di Bastoni ha escluso categoricamente rapporti a pagamento o con minorenni e ha comunicato la decisione del calciatore di avvalersi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori) quanto accaduto resta un macigno nella gestione di un atleta che dovrà convivere con una vicenda dai contorni quanto meno delicati. Toccherà invece all’ufficio legale dell’Inter affrontare l’ennesima tempesta scoppiata per i rapporti troppo intimi da parte di alcuni tesserati con i capi ultrà finiti poi in carcere per l’inchiesta Doppia Curva. Ad Hakan Calhanoglu (già squalificato e multato) si è aggiunto Federico Dimarco che, secondo Marco Ferdico - allora frontman della Curva nord, oggi collaboratore di giustizia - aveva promesso «un anello con brillante per la seconda stella» a lui, Beretta e Bellocco (con il primo autore dell’omicidio del secondo, rampollo di una famiglia ndranghetista). Il procuratore federale Chiné ha già acquisito gli atti e - stante i precedenti - pure Dimarco dovrebbe andare incontro a un turno di stop, mentre non è dato a sapersi quale decisione verrà presa nei confronti di Calhanoglu che tra viaggi regalati a Ferdico, cene e aperitivi, era intimo del capo ultrà.
'Arbitropoli', la partita più importante
Il turco è già stato punito dal giudice sportivo per i suoi comportamenti: le nuove esternazioni potrebbero essere considerate fatti nuovi oppure già oggetto delle sanzioni scontate. Detto che nell’ambito dei festeggiamenti post-doppietta Marcus Thuram è stato multato per un paio di striscioni insultanti nei confronti del Milan, la partita più importante per l’Inter si giocherà per il filone sportivo dell’inchiesta denominata “Arbitropoli”. Toccherà sempre a Chiné, una volta ricevuti gli atti dalla Procura di Milano, decidere se archiviare o rinviare a giudizio l’Inter per quelle “interferenze” sulle designazioni arbitrali ravvisate dai pm milanesi. In questo caso, in base all’articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva, i dirigenti coinvolti rischierebbero ammende e inibizioni (vale a dire una squalifica) mentre il club, al massimo potrebbe essere sanzionato con 1 o 2 punti di penalità nel campionato che verrà. A chiudere il cerchio gli stenti sul mercato, provocati da fattori - anche in questo caso - alquanto “particolari”. Passi per il “tradimento” (vero o presunto) di Palestra, ma chi mai avrebbe immaginato che il suo sostituto, Anan Khalaili, sarebbe stato fermato all’idoneità da un problema cardiaco...
Nella pluridecorata carriera da dirigente, a Beppe Marotta non era mai capitata un’annata così. E settembre si preannuncia caldissimo, non solo per gli effetti del cambiamento climatico. Innanzitutto i due trofei vinti sul campo, scudetto più Coppa Italia: quelli rimarranno scolpiti nel tempo, mentre tutto ciò che è accaduto a corollario probabilmente verrà dimenticato. Certo è che all’Inter, a partire dal 28 ottobre - quando Pepo Martinez ha tragicamente investito un anziano signore mentre andava all’allenamento - ne sono successe di tutte.
Probabilmente non è mai accaduto negli ultimi vent’anni che le vicende di una squadra di calcio si intrecciassero in modo così importante con questioni extracampo. Perché se è vero che l’episodio della simulazione (con annessa esultanza) di Alessandro Bastoni in Inter-Juve ai danni di Pierre Kalulu fa comunque parte di quanto può accadere su un campo da calcio, nessuno avrebbe mai immaginato che il difensore della Nazionale sarebbe stato coinvolto come indagato per prostituzione minorile nell’ambito di un’inchiesta della procura milanese.