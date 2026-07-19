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Inter, Mkhitaryan ambizioso: "Vogliamo vincere tutto!". Su Chivu: "Sappiamo di cosa è capace"

Il centrocampista armeno dichiara gli obiettivi per la prossima stagione e svela un retroscena sul suo rinnovo in nerazzurro
2 min
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"Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili": lo dice Henrikh Mkhitaryan dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen ai giornalisti presenti.

Il rinnovo contrattuale

A differenza di Sommer, Acerbide Vrij e Darmian, Mkhitaryan è l'unico della "vecchia guardia" ad aver rinnovato per un anno il contratto con l'Inter, sicuro di poter dare ancora il suo apporto alla squadra: "Ho parlato con la società solo dopo la partita col Bologna e poi ho fatto le mie valutazioni e ho pensato che posso giocare un altro anno. Questo non vuol dire che smetterò dopo questa stagione. Dobbiamo essere concentrati su questo campionato, poi penseremo ai prossimi anni", ha dichiarato l'armeno.
 

Fiducia in Chivu

Resta la grande fiducia e stima nei confronti di Chivu, che dovrà trasmettere ancora fame ai giocatori dopo i successi della passata stagione. "Ha già dimostrato lo scorso anno cosa può fare e di cosa è capace, noi gli diamo sostegno, siamo una famiglia e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi - spiega il centrocampista 37enne -. Da parte mia, mi aspetto un Mkhitaryan migliore dello scorso anno, sono qui per aiutare i compagni e raggiungere gli obiettivi".

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