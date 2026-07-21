Inzaghi chiama Bastoni in Arabia: l'Inter ci pensa ma spara altissimo, ecco quanto serve 

MILANO - Alessandro Bastoni è nuovamente finito sul taccuino dell’ Al Hilal . Nonostante infatti al momento non esista ancora una trattativa concreta tra la società nerazzurra e quella saudita per la cessione dell’atleta, da Riad hanno effettivamente chiesto informazioni sul giocatore al suo procuratore Tullio Tinti . Un contatto, smentite a parte, che potrebbe rappresentare l’inizio di una trattativa formale, comunque da sviluppare nel tempo visto che prima gli “Squali” dovrebbero cedere un calciatore straniero per liberare spazio in rosa, ma anche come un semplice sondaggio fatto e finito, comunissimo nel calciomercato odierno, che al contrario potrebbe quindi finire presto nel dimenticatoio.

L'Inter fissa il prezzo di Bastoni: servono 80 milioni di euro

Per l’Inter Bastoni non è incedibile. Il club di Viale della Liberazione sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore qualora dovesse ricevere un’offerta da 80 milioni di euro. Si dovrebbero comunque poi capire eventualmente anche le intenzioni del giocatore. Se infatti il ragazzo, corteggiato negli scorsi mesi dal Barcellona e che ieri dalla Spagna hanno nuovamente accostato al Real Madrid di Mourinho, aveva aperto alla destinazione catalana, senza però voler mai forzare la mano con i nerazzurri per essere accompagnato alla porta, l’ipotesi Al Hilal resta tutta da essere vagliata, in ogni sua possibile accezione, sportiva e di vita comune. L’anno scorso, quando Simone Inzaghi lasciò l’Inter, il primo e forse l’unico calciatore che avrebbe voluto portare con sé in Arabia era proprio Bastoni, che però rifiutò immediatamente anche la sola idea, infischiandosene sostanzialmente del possibile contratto più che ricco che gli sarebbe stato proposto, perché voleva rimanere all’Inter o quantomeno non vedeva in modo così entusiasmante la possibilità di militare in Saudi Pro League.

Bastoni tra vicende extra campo e possibile addio a Milano

Oggi però, vista quella che gli interisti hanno definito una "gogna mediatica" verso il giocatore dopo quanto accaduto con Kalulu contro la Juventus, senza dimenticare i fischi dei sostenitori avversari ricevuti in praticamente tutti gli stadi d’Italia e successivi pure all’espulsione contro la Bosnia, oltre infine all’indagine su presunti festini con una minorenne per cui Bastoni è stato indagato, pensare che il ventisettenne voglia vivere una nuova esperienza lontano da Milano è quantomeno un’ipotesi potenzialmente più che comprensibile. Nonostante Inzaghi non abbia ancora chiamato l’ex Atalanta e Parma, è lecito ritenere che speri e creda davvero in cuor suo al colpaccio.

Calciomercato Inter: da Spence a Jones, come verrebbero reinvestiti gli 80 milioni

La cessione di Bastoni stapperebbe e finanzierebbe di fatto il calciomercato estivo dell’Inter. Da un suo eventuale trasferimento i nerazzurri avrebbero conseguentemente i 40 milioni di euro utili per acquistare Spence del Tottenham e gli altri 40 milioni per mettere sotto contratto Jones del Liverpool. L’ex Genoa, per quanto riguarda la fascia destra, resta sempre attenzionato da Ausilio. Al momento la sua valutazione viene ritenuta eccessiva, ma qualora il giocatore facesse capire di volersi trasferire a Milano, allora l’operazione potrebbe avere costi differenti e sicuramente minori. Attenzione anche a Rafik Belghali, che il Verona vuole cedere per monetizzare e per cui c’è stata una chiacchierata col ds Soglianoin questi giorni. L’algerino potrebbe essere un affare low cost, a differenza di Guéla Doué, Molina e Vanderson, mentre Perisic resta in attesa di novità. Non si possono escludere nomi a sorpresa sia per l’esterno destro, che per la difesa, con Benjamin Pavard che però si sta ben disimpegnando in ritiro. Il francese punta a restare e l’Inter non ha ricevuto nessuna offerta importante per il suo cartellino.