Bastoni, altra assoluzione: "Caso Kalulu? Tutta colpa di… Addio all’Inter, vi spiego"

A tutto Tullio Tinti . Il famoso agente nelle scorse ore ha parlato di vicende calde relative a due suoi assistiti: si tratta di Alessandro Bastoni e Andrea Pirlo . Il primo, dopo essere stato accostato a Barcellona e Real Madrid, ha catturato l'interesse dell' Al-Hilal , ma il procuratore si è soffermato a lungo anche sull'anno difficile vissuto da quella famosa gara con la Juve in poi. Il secondo invece sembra essere un serio candidato alla panchina dell' Italia , nel caso in cui l'affondo per Pep Guardiola non dovesse andare a buon fine.

Italia, Pirlo tra i candidati: "Con Maldini..."

Così l'agente durante un'intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, partendo dalla situazione di Pirlo: “Sicuramente lui e Maldini parlano la stessa lingua. Hanno giocato insieme, Andrea in campo era un genio: vede il calcio in maniera diversa. Se c’è stato un contatto? Sicuramente Paolo Maldini e Andrea si sentono spesso, quindi immagino che si siano sentiti, ma io non ho partecipato…”. In attesa di capire cosa risponderà Pep Guardiola, dunque, quella di Andrea Pirlo sembra rimanere una candidatura decisamente accreditata per la panchina della Nazionale. Dopo Gattuso, dunque, potrebbe essere un altro campione del mondo del 2006 ad allenare gli azzurri. Pep permettendo...

Bastoni e Al-Hilal, il punto

Tinti però non è solo l'agente di Pirlo ma, come detto, anche di Alessandro Bastoni. Nelle ultime ore è emerso un interesse da parte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi per il difensore nerazzurro. Il tecnico italiano lo ha allenato per quattro anni in nerazzurro, e sembrerebbe deciso a volerlo portare in Arabia. L'agente spiega: “Io e i miei calciatori generalmente rispettiamo i contratti, ha ancora due anni di contratto con l’Inter, è tifoso dell’Inter, è super innamorato dell’Inter. Quindi non è che sta pensando di andare in un altro club. Dopodiché se ci sono club interessati che accontentato la società e il calciatore può essere che ci si metta seduti a parlare. Ma ad oggi tutto questo parlare non è sufficiente per fare una trattativa seria”.

"Anno difficile dalla Juve: colpa di..."

Tullio Tinti si è anche soffermato sull'annata complessa di Bastoni: “Pensare di andare via dall’Italia dopo quest’anno non facile? Non credo, forse io avrei pensato questo se fossi stato nei suoi panni… Potrebbe averlo anche pensato, è stata una situazione così, dall'ingiustizia con la Juventus a causa di una regola sbagliata... Il problema reale sono le regole sbagliate, in quel caso bastava togliere il cartellino e non sarebbe accaduto nulla. Il ragazzo ha una forte personalità, è innamorato della maglia dell'Inter. Nella vita ci sono i momenti belli ma non solo quelli: con tanta difficoltà a livello umano è comunque riuscito ad uscirne bene”.