Inter, buona la prima: 16-0 all'SV Aasen, 5 gol per Esposito! Doppiette di Frattesi, Diouf, Iddrissou

Prima amichevole stagionale per l'Inter. I campioni d'Italia in carica, che aspettano novità dal mercato, hanno battuto per 16-0 l'SV Aasen 1928. Una sgambata positiva per gli uomini di Cristian Chivu, che hanno avuto vita facile con la formazione dilettantistica tedesca. In attesa dei diversi titolari che hanno preso parte al Mondiali, tra i nerazzurri si sono presi la scena Francesco Pio Esposito, autore di cinque reti, e tanti giovani tra cui Topalovic e Idrissou. Assenti Provedel e Massolin.

Inter, 16 gol all'SV Aasen Il primo test amichevole fa sorridere Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha schierato una formazione sperimentale nell'amichevole contro i dilettanti dell'SV Aasen 1928, giocata in mattinata nel ritiro tedesco di Donaueschingen. L'Inter si è imposta 16-0. Spiccano le cinque reti segnate dal ventunenne Esposito, schierato nel secondo tempo ma prima scelta di Chivu in questo momento, viste le assenze per il Mondiale di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Buoni segnali anche da Frattesi: il vecchio obiettivo della Juventus ha segnato due reti, così come Diouf e Idrissou.