Inter, buona la prima: 16-0 all'SV Aasen, 5 gol per Esposito! Doppiette di Frattesi, Diouf, Iddrissou

Prima amichevole stagionale per l'Inter. I campioni d'Italia in carica, che aspettano novità dal mercato, hanno battuto per 16-0 l'SV Aasen 1928. Una sgambata positiva per gli uomini di Cristian Chivu, che hanno avuto vita facile con la formazione dilettantistica tedesca. In attesa dei diversi titolari che hanno preso parte al Mondiali, tra i nerazzurri si sono presi la scena Francesco Pio Esposito, autore di cinque reti, e tanti giovani tra cui Topalovic e Idrissou. Assenti Provedel e Massolin.
Inter, 16 gol all'SV Aasen
Il primo test amichevole fa sorridere Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha schierato una formazione sperimentale nell'amichevole contro i dilettanti dell'SV Aasen 1928, giocata in mattinata nel ritiro tedesco di Donaueschingen. L'Inter si è imposta 16-0. Spiccano le cinque reti segnate dal ventunenne Esposito, schierato nel secondo tempo ma prima scelta di Chivu in questo momento, viste le assenze per il Mondiale di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Buoni segnali anche da Frattesi: il vecchio obiettivo della Juventus ha segnato due reti, così come Diouf e Idrissou.
Un gol anche per Dimarco e il giovane Mosconi. Buone impressioni anche da Topalovic. Dopo essersi messo in mostra lo scorso anno nel campionato di Serie C, il classe 2006 ha segnato una tripletta. Intanto, i nerazzurri continuano a lavorare sul mercato. In uscita c'è sempre il nome di Alessandro Bastoni, finito nel mirino dell'Al Hilal di Inzaghi. Dopo il mancato tesseramento di Khalaili, i nerazzurri cercano un nuovo esterno e sulla lista di Marotta e Ausilio c'è anche un calciatore della Juventus.
I prossimi impegni amichevoli
Archiviata la prima sgambata, l'Inter tornerà in campo domenica 26 luglio contro il Karlsurher SC. L'amichevole chiuderà il ritiro a Donaueschingen. I nerazzurri successivamente voleranno in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13:30 italiane. Poi sarà la volta dell'Australia. L'Inter avrà due amichevoli di prestigio contro il Milan (mercoledì 5 agosto alle 13:00 italiane) e, sopratutto, contro la Juventus, in programma sabato 8 agosto alle 13:00 italiane (IL CALENDARIO COMPLETO DELLE AMICHEVOLI DEI BIANCONERI).