Esclusivo! Inter e Rocchi, le intercettazioni dell’archiviazione: "Volevan Colombo..."

Arriva quindi Bologna-Inter. Il 14 aprile Rocchi parla direttamente con Andrea Colombo : “...fa un’altra bella palestra a BOLOGNA domenica eh...”. Colombo: “Okay”. Rocchi: “...te lo dico quindi sappi che questa per noi è uno spartiacque...”. Il giorno successivo, il 15 aprile, Rocchi parla con Rosario Abisso , che sarà designato al Var di Bologna-Inter. “Fai bene da VAR che ti servi però”. Abisso: “Va bene”. Rocchi: “Va bene”. Abisso: “Anche perché la partita che c’è domenica dice... come viene”, accompagnando la frase con una risata . Rocchi: “Appunto, non c’è bisogno di dire nient’altro”. Abisso: “Non c’è bisogno che mi dici niente”. Rocchi: “Bravo esatto. Vabbuò?”. Abisso: “Va bene”. Dopo Bologna-Inter viene intercettata un’altra conversazione tra Rocchi e Colombo. Quest’ultimo, nel contenuto sintetizzato nelle carte, dice che alla fine sono tutti “infami” , perché a centrocampo lo accerchiano e non dicono niente. Rocchi, a sua volta, dice che bisognerebbe “prendere qualche provvedimento contro quei pezzi di merda” e aggiunge che “non sanno perdere”. Nello stesso colloquio Colombo racconta anche di Inzaghi e di un pugno tirato alla porta davanti a Schenone . È ancora Colombo, secondo quanto riportato nel documento, a riferire che Schenone avrebbe poi chiamato Marotta dicendogli che “non verrà in panchina al derby, perché non è possibile”, aggiungendo che “sono completamente esauriti tutti”. È importante precisarlo: non si tratta di un’intercettazione tra Schenone e Marotta, ma del racconto fatto da Colombo a Rocchi e successivamente sintetizzato nelle carte.

Il 21 aprile c’è un contatto Rocchi-Pinzani. Le carte annotano che Pinzani riferisce come Schenone “la pensa come loro” non prima di aver detto che nell’ambiente Schenone ha forza perché ha Marotta dietro. Subito dopo gli investigatori riassumono la posizione di Rocchi scrivendo che il designatore afferma di non potersi lamentare, riferendosi all’Inter, in quanto: “È STATO DESIGNATO L’ARBITRO CHE ‘GLI GARBA PIÙ DI TUTTI’”. Sempre il 21 aprile Rocchi e Pinzani tornano sull’argomento. Pinzani introduce Schenone: “Comunque Giorgio SCHENONE [...] è veramente uno dei nostri. Mi ha detto, RICCARDO io te lo giuro”. Poi riferisce ciò che Schenone avrebbe detto: “Mi ha detto GIORGIO che gli ha detto ‘oh avete rotto il cazzo! perché SOZZA non lo volete più, perché DOVERI porta male non lo volete più, ora non volete più COLOMBO... DOVETE ANDARE A FARE IN CULO!’, gli ha detto SCHENONE”. Rocchi : “Meritano di avere la merda!”. Pinzani continua, sempre riferendo le parole attribuite a Schenone: “Gli ha detto VERGOGNATEVI, ora fanno bene a mandargli gli arbitri di merda! [...] ha fatto casino GIORGIO ieri”. Rocchi replica: “Nooo... forse tu non hai capito, io gli rimando quelli buoni... a me non me ne frega un cazzo! DOVERI lo pigliano mercoledì, FABBRI lo pigliano domenica prossima”. Pinzani: “Assolutamente, assolutamente sì”. Poi Rocchi: “Sta a vede’ che gli mando quelli poco boni, non ci penso neanche!”. Pinzani: “Gli devi rimandare anche SOZZA, senti quello che ti dico”. Rocchi: “Come! con il VERONA in casa SOZZA c’ho già ha messo! ma stai scherzando?!”. È nello stesso colloquio che arriva la frase: “Il problema è che io ora COLOMBO non ce lo mando più... QUINDI ORA CHI VOGLIONO DI ARBITRI? chi gli mando? SCATENA?”. Quando si torna su Doveri , è Pinzani a osservare: “DOVERI non va bene perché con DOVERI non ci s’è mai vinto... ohhhhh!!! ma di che stiamo a ragionà? ma che stiamo a giocà a tombola?”.

Gervasoni, Piccinini e il cambio con Sozza

Il 29 aprile il tema torna con Andrea Gervasoni. Rocchi gli spiega: “Andrea, una cosa… stavo facendo una considerazione siccome questi ci stanno rompendo il cazzo pesantemente, questi dell’INTER, stavo dicendo, ma se noi mettessimo PICCININI su INTER-VERONA invece che SOZZA... perché SOZZA comunque c’ha quei precedenti”. Gervasoni: “Cosa vuol dire ci stanno rompendo il cazzo?”. Rocchi: “Rompono i coglioni! Poi te lo spiego!”. Gervasoni: “Mhh”. Rocchi: “Se noi invertissimo?”. Gervasoni: “Chi?”. Rocchi: “SOZZA con PICCININI?”. Gervasoni osserva allora che Piccinini non aveva partecipato al Var di Inter-Roma. Rocchi comunica il cambio anche a Tommasi: “Sì allora io ho fatto un cambio, ho messo PICCININI a Milano...”. Tommasi: “Ho visto! ho visto!”. Rocchi spiega: “Perché due motivi, l’INTER rompe il cazzo ancora a bestia e preferisco metterci uno che è pulito con l’INTER e SOZZA... e peraltro il VENEZIA lo copriamo con un internazionale come copriamo l’EMPOLI e come copriamo il LECCE”. Tommasi: “Sì che poi SOZZA non possa più fare l’INTER è una cosa assurda!”.

Open Var, Schenone, Marotta e Viglione

Sempre il 29 aprile si apre il capitolo Inter-Roma. Dopo il mancato rigore per la trattenuta di Ndicka su Bisseck, Pinzani parla con Rocchi. “Gianlu allora ascoltami... te l’ho mandato non perché mi garba mandartelo... ma perché m’importa na sega... ma perché mi ha chiamato SCHENONE”. Rocchi: “Sì, lo so... Lo so che rompono il cazzo l’INTER per questo motivo”. A questo punto Pinzani riferisce ciò che gli avrebbe detto Schenone: “Guarda so che MAROTTA ne stava parlando con VIGLIONE”. Rocchi risponde: “Sì sì mi hanno chiamato mi hanno rotto i coglioni. Te lo dico io”. Qui non è possibile identificare automaticamente chi siano quelli che “mi hanno chiamato”. La Procura evidenzierà proprio che la chiamata cui Rocchi fa riferimento non è stata intercettata. Rocchi prosegue: “Gli ho mandato... gli ho mandato la clip. Sicché ce l’hanno, se la tengano...”. Poco dopo aggiunge: “Cioè poi lo posso decidere di mandare quello che voglio su una corsa scudetto o no?”. Nelle carte gli investigatori annotano un “verosimile riferimento alle immagini inviate ad Open Var”. Pinzani racconta anche ciò che avrebbe risposto a Schenone, tirando in ballo la conduttrice di Open Var Giorgia Rossi. Rocchi replica: “No totale... c’ha venduto... È la terza volta che lo fa. Forse non ci vorrei nemmeno più andare”. Pinzani aggiunge di aver spiegato: “Perché li decide Rocchi gli episodi [...] Non li decide GIORGIA ROSSI”. Rocchi: “Certo” (…) “È tutto l’anno che ci litigo con questi”.