L'Inter evita la figuraccia in extremis: la doppietta di Diouf ribalta il Karlsruhe

Chivu lancia parecchi giovani dal primo minuto: in difesa c'è il classe 2008 Bovio con Bisseck e Carlos Augusto braccetti davanti a Josep Martinez , a centrocampo con Barella e Mkhitaryan c'è Aleksandar Stankovic , a sinistra l'altro 2008 Marello con Luis Henrique a destra, davanti Pio Esposito e il 2007 Iddrissou , che sfiora il gol di testa nell'unica grande occasione per l' Inter nel primo tempo.

Nella ripresa Chivu li cambia tutti e inserisce tra gli altri Pavard, Bastoni, Diouf, Frattesi e Zielinski. In attacco la coppia inedita Topalovic-Mosconi. Al 51° i tedeschi passano in vantaggio con Civeja. Bernat salva prima su Topalovic e poi su Pavard, i due attaccanti nerazzurri sprecano altre due grandi occasioni davanti al portiere ma quando il match sembra volgere al termine ci pensa Diouf: prima pareggia con un gran tiro da fuori dopo una respinta della difesa sugli sviluppi di un angolo, subito dopo batte ancora Bernat con una traiettoria micidiale su assist di Bastoni. Termina così il raduno dell'Inter in Germania: ora la partenza per l'Asia in vista dell'amichevole del 1° agosto con il Manchester City, poi le sue sfide a Perth contro il Milan (5 agosto) e la Juventus (8 agosto).