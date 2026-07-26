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L'Inter evita la figuraccia in extremis: la doppietta di Diouf ribalta il Karlsruhe

La squadra di Chivu vince a fatica l'amichevole con la squadra di seconda divisione tedesca: decisivo il 17 nerazzurro
3 min
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Si chiude con una vittoria in extremis la prima amichevole pre-campionato dei campioni d'Italia. L'Inter di Cristian Chivu vince 2-1 al BBBank Wildpark di Karlsruhe, contro la formazione locale che milita nella serie B tedesca. Padroni di casa in vantaggio al 50° con Civeja, poi nel recupero sale in cattedra il subentrato Diouf, che al 91° pareggia con una conclusione da fuori area e tre minuti dopo trova la rete della vittoria con un sinistro a giro.

Il racconto del match

Chivu lancia parecchi giovani dal primo minuto: in difesa c'è il classe 2008 Bovio con Bisseck Carlos Augusto braccetti davanti a Josep Martinez, a centrocampo con Barella e Mkhitaryan c'è Aleksandar Stankovic, a sinistra l'altro 2008 Marello con Luis Henrique a destra, davanti Pio Esposito e il 2007 Iddrissou, che sfiora il gol di testa nell'unica grande occasione per l'Inter nel primo tempo.

Nella ripresa Chivu li cambia tutti e inserisce tra gli altri PavardBastoniDioufFrattesi e Zielinski. In attacco la coppia inedita Topalovic-Mosconi. Al 51° i tedeschi passano in vantaggio con Civeja. Bernat salva prima su Topalovic e poi su Pavard, i due attaccanti nerazzurri sprecano altre due grandi occasioni davanti al portiere ma quando il match sembra volgere al termine ci pensa Diouf: prima pareggia con un gran tiro da fuori dopo una respinta della difesa sugli sviluppi di un angolo, subito dopo batte ancora Bernat con una traiettoria micidiale su assist di Bastoni. Termina così il raduno dell'Inter in Germania: ora la partenza per l'Asia in vista dell'amichevole del 1° agosto con il Manchester City, poi le sue sfide a Perth contro il Milan (5 agosto) e la Juventus (8 agosto).

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