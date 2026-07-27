Inter all-in su Romero, c'è l'offerta al Tottenham. Ma restano aperti dei casi

Comincia l’ultima settimana di luglio, una settimana che potrebbe risultare decisiva per il mercato dell’ Inter per quanto concerne Cristian “Cuti” Romero . È vero che sabato sera, a margine di una serata a Soverato in Calabria , il ds nerazzurro Piero Ausilio ha utilizzato le parole «sono cose lunghe» per confermare l’obiettivo Romero - «sicuramente c'è un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club» -, ma al tempo stesso l’Inter non vorrebbe trascinare troppo avanti la questione, non fosse altro perché poi aumenterebbe il rischio di inserimenti di altre squadre. Dunque 7-10 giorni, poi se non si troverà la quadra, si cambierà nuovamente direzione.

Romero apre all'Inter: la trattativa con il Tottenham entra nel vivo

Romero ha il cartellino “vendesi” appeso sulla schiena, ha rotto con l'ambiente degli Spurs - negli ultimi due mesi della stagione scorsa è andato curarsi da un infortunio in Argentina per prepararsi al Mondiale piuttosto che rimanere a Londra vicino alla squadra impegnata nella scorsa salvezza - e lo stesso De Zerbi nelle scorse ora ha "invitato" «chiunque non sia felice ad andarsene». E' normale che un profilo del genere possa interessare a più società. In Spagna ci pensano Barcellona e Atletico Madrid, in Inghilterra il suo nome è stato accostato ad Arsenal e Chelsea, che però hanno già numerosi centrali a disposizione. L’Inter, dunque, parte da un vantaggio: non ha bisogno di cedere, anzi, avendo perso Acerbi e De Vrij e non avendo ancora utilizzato il budget da 40 milioni - uscite escluse -, può muoversi. Però, appunto, non può tergiversare troppo.