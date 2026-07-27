Inter all-in su Romero, c'è l'offerta al Tottenham. Ma restano aperti dei casi

Comincia l’ultima settimana di luglio, una settimana che potrebbe risultare decisiva per il mercato dell’Inter per quanto concerne Cristian “Cuti” Romero. È vero che sabato sera, a margine di una serata a Soverato in Calabria, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha utilizzato le parole «sono cose lunghe» per confermare l’obiettivo Romero - «sicuramente c'è un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club» -, ma al tempo stesso l’Inter non vorrebbe trascinare troppo avanti la questione, non fosse altro perché poi aumenterebbe il rischio di inserimenti di altre squadre. Dunque 7-10 giorni, poi se non si troverà la quadra, si cambierà nuovamente direzione.
Romero apre all'Inter: la trattativa con il Tottenham entra nel vivo
Romero ha il cartellino “vendesi” appeso sulla schiena, ha rotto con l'ambiente degli Spurs - negli ultimi due mesi della stagione scorsa è andato curarsi da un infortunio in Argentina per prepararsi al Mondiale piuttosto che rimanere a Londra vicino alla squadra impegnata nella scorsa salvezza - e lo stesso De Zerbi nelle scorse ora ha "invitato" «chiunque non sia felice ad andarsene». E' normale che un profilo del genere possa interessare a più società. In Spagna ci pensano Barcellona e Atletico Madrid, in Inghilterra il suo nome è stato accostato ad Arsenal e Chelsea, che però hanno già numerosi centrali a disposizione. L’Inter, dunque, parte da un vantaggio: non ha bisogno di cedere, anzi, avendo perso Acerbi e De Vrij e non avendo ancora utilizzato il budget da 40 milioni - uscite escluse -, può muoversi. Però, appunto, non può tergiversare troppo.
L'offerta dell'Inter per Romero: Ausilio tratta con gli agenti e il Tottenham
Nei giorni scorsi il ds Ausilio - che non partirà per la tournée a Hong Kong e Australia della squadra (resteranno a Milano anche Marotta e Baccin) - ha incontrato gli agenti di Romero, presenti a Milano. Il “Cuti” ha aperto al trasferimento all’Inter, va trovata però l’intesa sull’ingaggio (a Londra prende 6,5 netti, l’Inter offre 5 più bonus), ma non sembra il problema principale. Piuttosto il club nerazzurro dovrà accontentare il Tottenham.
Gli inglesi partono da una valutazione di 50 milioni, ma gli agenti di Romero hanno fatto capire all'Inter che la cifra per accontentare il club di De Zerbi potrebbe essere più bassa. Di sicuro l’Inter, avendo messo in cima alla lista degli obiettivi Romero, ha deciso di presentarsi dal Tottenham con una proposta di acquisto a titolo definitivo e non in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Formula gradita ai londinesi. I nerazzurri metteranno sul piatto 40 milioni, da capire se saranno 35 più bonus, o se la base sarà proprio da 40 milioni più bonus. Basteranno? Chissà che l'ottimo rapporto fra Ausilio e De Zerbi non possa in qualche modo influire sull'operazione.
Inter, dopo Romero restano aperti i casi Pavard, Bastoni e Perisic
L'eventuale acquisto di Romero, se alla fine dovesse rimanere Pavard - dipenderà dal suo impegno in ritiro e dall'arrivo o meno di proposte congrue, intorno ai 12-15 milioni - chiuderebbe il mercato in difesa. Sempre che non arrivino offerte pesanti per due big, ovvero Bisseck e Bastoni. Il tedesco però ha trovato l'intesa per rinnovare fino al 2031 (ingaggio alzato intorno ai 3 milioni), mentre Bastoni è uno dei senatori a cui l'Inter non vorrebbe rinunciare. "As" in Spagna ha nuovamente rilanciato il suo nome come obiettivo del Real Madrid, ma Mourinho sta cercando un altro tipo di centrale. Resta aperta la questione esterno destro: ieri Diouf ha fatto vedere che nel ruolo può fare bene, dunque l'Inter avrà tempo per trovare la giusta soluzione. Perisic sta continuando a proporsi, ma sempre Ausilio al riguardo è stato lapidario: «Perisic una suggestione? No, no. Assolutamente». Oggi, vedremo nella seconda metà di agosto.
Comincia l’ultima settimana di luglio, una settimana che potrebbe risultare decisiva per il mercato dell’Inter per quanto concerne Cristian “Cuti” Romero. È vero che sabato sera, a margine di una serata a Soverato in Calabria, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha utilizzato le parole «sono cose lunghe» per confermare l’obiettivo Romero - «sicuramente c'è un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club» -, ma al tempo stesso l’Inter non vorrebbe trascinare troppo avanti la questione, non fosse altro perché poi aumenterebbe il rischio di inserimenti di altre squadre. Dunque 7-10 giorni, poi se non si troverà la quadra, si cambierà nuovamente direzione.
Romero apre all'Inter: la trattativa con il Tottenham entra nel vivo
Romero ha il cartellino “vendesi” appeso sulla schiena, ha rotto con l'ambiente degli Spurs - negli ultimi due mesi della stagione scorsa è andato curarsi da un infortunio in Argentina per prepararsi al Mondiale piuttosto che rimanere a Londra vicino alla squadra impegnata nella scorsa salvezza - e lo stesso De Zerbi nelle scorse ora ha "invitato" «chiunque non sia felice ad andarsene». E' normale che un profilo del genere possa interessare a più società. In Spagna ci pensano Barcellona e Atletico Madrid, in Inghilterra il suo nome è stato accostato ad Arsenal e Chelsea, che però hanno già numerosi centrali a disposizione. L’Inter, dunque, parte da un vantaggio: non ha bisogno di cedere, anzi, avendo perso Acerbi e De Vrij e non avendo ancora utilizzato il budget da 40 milioni - uscite escluse -, può muoversi. Però, appunto, non può tergiversare troppo.