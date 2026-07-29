L'Inter gioca... in difesa: dopo Stones c'è il rinnovo di Bisseck, è ufficiale

L' Inter gioca... in difesa . Per i nerazzurri focus sul reparto arretrato, e dopo aver chiuso per l'arrivo di John Stones a parametro zero hanno ufficializzato il rinnovo di Yann Bisseck . Nonostante i recenti grandimenti per il difensore tedesco da parte di un top club come il Bayern Monaco , la società meneghina ha siglato il nuovo accordo con il centrale classe 2000 su cui stava lavorando da tempo. Nel pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale.

Così l'Inter ha ufficializzato il prolungamento di Bisseck, che ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2031 e dunque per altre cinque stagioni: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031". Il calciatore dovrebbe vedere il suo ingaggio aumentato fino a circa 3 milioni di euro netti a stagione , con decreto crescita.

Dopo la nota dell'Inter è arrivata anche quella della Branchini Associati, che cura gli interessi del difensore: "Siamo lieti di comunicare che Bisseck ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2031. Il difensore tedesco proseguirà così il suo percorso in nerazzurro, confermando il forte legame con il Club e la volontà di continuare a crescere e raggiungere nuovi importanti traguardi insieme".

"Punto di riferimento in difesa e nello spogliatoio"

Sul proprio sito, oltre al comunicato istituzionale, l'Inter ha pubblicato anche una nota in cui ripercorre l'esperienza di Bisseck in nerazzurro: "Forza fisica imperiosa e una presenza statuaria nella difesa nerazzurra, una crescita costante che lo ha portato a diventare un punto di riferimento nella retroguardia e nello spogliatoio: Yann-Aurel Bisseck è diventato un perno fondamentale nello scacchiere difensivo dell’Inter, vivendo da protagonista pagine trionfali della storia recente del Club: il difensore tedesco è pronto a viverne di nuove grazie al prolungamento di contratto che lo legherà all’Inter fino al 2031. Il percorso del centrale classe 2000 in maglia nerazzurra inizia nell’estate 2023, quando arriva a Milano dall'Aarhus, club danese".

E ancora: "Yann si cala immediatamente nella nuova realtà ritagliandosi in breve tempo uno spazio importante, mettendo in mostra le sue impressionanti qualità fisiche abbinate a tecnica e personalità. Bisseck conclude la sua prima stagione alzando al cielo lo Scudetto della Seconda Stella al termine di un’annata in cui colleziona 21 presenze tra tutte le competizioni, arricchite da 2 gol: pesantissimo quello realizzato allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, con cui regala ai nerazzurri un successo decisivo nella parte conclusiva del campionato".

"Pronto a scrivere nuove pagine"

La nota prosegue: "La sua crescita continua nella seconda stagione in nerazzurro, in cui dimostra la sua affidabilità difensiva e diventa uno dei punti fermi del reparto arretrato: Yann chiude l’annata 2024/25 con 46 presenze totali, 13 delle quali arrivate in Champions League, in cui legittima lo status di centrale di livello internazionale. Uno status ribadito nella stagione 2025/26, in cui è stato protagonista del Double nerazzurro con 23 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia, con il traguardo delle 100 partite giocate con la maglia dell’Inter tagliato nella notte di Inter-Parma, in cui la squadra di Chivu ha conquistato il ventunesimo Scudetto".

Infine: "Un muro difensivo, una certezza nei duelli aerei, una minaccia anche nell’area avversaria, come dimostrano le tre reti realizzate nell’ultimo campionato. Yann è diventato un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, conquistando tutti con il suo sorriso contagioso e con la sua costanza di rendimento in campo, ed è pronto a scrivere nuove pagine della storia nerazzurra".