Inter-Manchester City, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale

Per l'Inter la prima giornata ad Hong Kong è stata di vigilia, in quanto alle 13:30 (ore italiane), gli uomini di Chivu affronteranno il nuovo Manchester City di Maresca, il primo vero test di livello internazionale dopo l'amichevole di domenica scorsa in Germania contro il Karlsruher. Chivu sa bene come sfide di questo tipo vadano prese per quello che sono ("La squadra sta bene, in Germania ha lavorato bene, ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile"), anche se battere il City darebbe non poco entusiasmo. Come ne ha creato l'arrivo di Stones, futuro punto fermo della difesa nerazzurra, un innesto di grande spessore che l'allenatore ha accolto con soddisfazione: "Sono contento dell'arrivo di Stones - ha commentato Chivu in conferenza -. È importante per noi per tante cose: per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa".