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Inter-Manchester City, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale

Gli uomini di Chivu partono in quinta ad Hong Kong: subito l'amichevole contro il club di Enzo Maresca
5 min
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Amichevoli - 01.08.2026
Kai Tak Sports Park

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Per l'Inter la prima giornata ad Hong Kong è stata di vigilia, in quanto alle 13:30 (ore italiane), gli uomini di Chivu affronteranno il nuovo Manchester City di Maresca, il primo vero test di livello internazionale dopo l'amichevole di domenica scorsa in Germania contro il Karlsruher. Chivu sa bene come sfide di questo tipo vadano prese per quello che sono ("La squadra sta bene, in Germania ha lavorato bene, ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile"), anche se battere il City darebbe non poco entusiasmo. Come ne ha creato l'arrivo di Stones, futuro punto fermo della difesa nerazzurra, un innesto di grande spessore che l'allenatore ha accolto con soddisfazione: "Sono contento dell'arrivo di Stones - ha commentato Chivu in conferenza -. È importante per noi per tante cose: per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa".

13:00

L'ultima amichevole dell'Inter

I nerazzurri arrivano alla sfida col Manchester City dopo aver affrontato il Karlsruhe, squadra che milita nella seconda divisione tedesca, portando a casa la vittoria nei minuti finali grazie alla doppietta di Diouf.

12:45

Inter, l'allenamento di ieri

Gli uomini di Chivu hanno svolto ieri il primo allenamento ad Hong Kong, in vista dell'impegno odierno contro il Manchester City di Enzo Maresca. VEDI LA GALLERY

12:30

Curtis Jones: l'indizio

Il giocatore del Liverpool, intanto, ha fornito un indizio: sotto al post che l'Inter ha dedicato al neo acquisto Stones è spuntato anche il pollice in su del connazionale. Che forse spera di riceverne presto uno uguale.

12:15

Inter-Manchester City: le probabili formazioni

Il calcio d'inizio della gara è previsto alle ore 13:30 italiane. Ecco le potenziali scelte di Chivu e Maresca:

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Maye, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; P.Esposito, Topalovic. All. Chivu.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis, Mfuni; Nico Gonzalez, Echeverri; Foden, Mukasa, Savinho; Sangare. All. Maresca.

12:00

Chivu ed il mercato: "Ci godiamo chi abbiamo qui, ma..."

"Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società. Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità". Tra queste sicuramente Romero, che resta un grande obiettivo di mercato. L'arrivo di Stones toglie l'urgenza di trovare un centrale, ragione per cui la trattativa potrebbe sbloccarsi anche più avanti. Se arrivassero le cessioni di Frattesi e Asllani, invece, per il centrocampo verrebbe accelerato l'assalto a Curtis Jones, profilo espressamente richiesto dall'allenatore alla società.

Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

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