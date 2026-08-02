Pagelle Inter, Diouf travolto. Chivu sbotta dopo il City, sceneggiata Jones a Liverpool

Pavard 6.5 - Un gol e una bella prestazione, con una piccolissima sbavatura sull’1-0 City. Bovio ( 29’ st ) 5.5 - Entra in un momento complicato con il City che spinge tantissimo e va un po’ in confusione, ma ci sta.

Bisseck 7 - In mezzo alla difesa fa il suo contro un attacco fisicato come quello del City: è sempre presente e quando la squadra si abbassa nella ripresa mette un paio di pezze a situazioni complicate. Maye (33’ st) ng -

Carlos Augusto 6 - Si fa abbindolare da Mubama che gli passa davanti sul gol e anche fisicamente sembra ancora alla ricerca dello smalto migliore. Marello (29’ st) 5.5 - McAidoo è cliente scomodissimo e mette a nudo l’inesperienza del giovane talento nerazzurro.

Diouf 5.5 - Alla prima prova da esterno in cui gli si richiedeva attenzione anche in difesa, va bene quando attacca ma dietro balla terribilmente: Semenyo sfonda sempre, anche in occasione del gol. Luis Henrique (1’ st) 5.5 - Lui non ha Semenyo da curare (spostato da Maresca in centro), ma comunque fa fatica.

Barella 6 - Meno brillante che contro il Karlsruhe, anche per lasciare spazio alle folate offensive di Diouf (che spesso copre lui), è però sempre una certezza in mezzo. Frattesi (1’ st) 5.5 - Sbaglia una buona occasione a inizio ripresa e si fa parare il rigore da Dommarumma, a volte fa cose buone, a volte si perde… l’impressione è che sia sempre più in attesa di una svolta di mercato.

Stankovic 7 - Sta crescendo in modo impressionante, più gioca e più è suo agio, e sventaglia da un lato all’altro del campo che è una bellezza. Mette lo zampino nell’azione del gol e va spesso vicino alla rete. Topalovic (15’ st) 5 - Perde un paio di palloni di troppo in uscita, ha una buona chance.

Mkhitaryan 6 - Tatticamente è sempre un attimo avanti a tutti, la gamba non è più quella di una volta, ma tiene botta. Zielisnki (1’ st) 6 - Si vede poco, ma cerca di mettere ordine e segna il suo rigore.

Dimarco 6.5 - Un tempo alla Dimarco, con i soliti inserimenti e l’assist per Pavard. Bastoni (1’ st) 6 - La condizione cresce, lui è preciso in chiusura, senza strafare.

Esposito 5.5 - Gli arrivano pochi palloni, ma quei pochi li pasticcia e spreca. Anche lui crescerà. Lavelli (22’ st) 6 - Il rigore decisivo poteva pesare troppo, ma il ragazzo lo segna con nonchalance.

Iddrissou 5 - A certi livelli si vede che gli manca ancora un po’ di esperienza e fa fatica a trovarsi coi compagni. Mosconi (1’ st) 6 - Sempre generoso e bravo dal dischetto.

Chivu 6.5 - L’Inter vince pure questa amichevole e la crescita generale si vede.