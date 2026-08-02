Pagelle Inter, Diouf travolto. Chivu sbotta dopo il City, sceneggiata Jones a Liverpool

Cristian Chivu fa la conta dopo la vittoria contro il City - che è un pari, ricorda lui, perché la vittoria è arrivata ai rigori - e chiede un aiutino dal mercato. Perché la coperta è corta. Una copertina fatta di numero tre esterni, quando invece dovrebbero essere quattro. Anche perché Diouf è un bravo studente, ma non può fare miracoli. Mica è Brachetti il trasformista, che ci mette un paio di secondi a cambiarsi l’abito et voilà, si immedesima in qualcun altro (diciamo un Dumfries, per esempio). Ieri il francese nel primo tempo ha fatto abbastanza bene in fase offensiva, e non è una novità. Va registrato, però, che al primo esame contro un avversario di una certa caratura, Semenyo, a livello difensivo Diouf ha floppato. In occasione del vantaggio dei Citizens Semenyo lo ha saltato nettamente, sfondando la resistenza di Andy come se di burro della Bretagna si trattasse. La via per raggiungere uno status da esterno ideale è ancora lunga. E forse le priorità di mercato dopo la prova di ieri, l’acquisto di Stones e le parole di Chivu ora pendono un po’ di più verso destra. “La priorità è a destra? Se fate la conta risulta questo”, ha detto il tecnico dell'Inter a fine match. “Dipende come la giri, magari anche a sinistra, perché ora abbiamo tre esterni e mezzo, e il mezzo è Carlos Augusto che può fare l’esterno, ma io lo preferisco come braccetto di difesa. E a seconda di come consideriamo Luis Henrique, se a destra o a sinistra, ne manca comunque uno. Il mercato però è ancora lungo: bisogna avere pazienza e scegliere bene”.
"Nessuno si è fatto male"
Detto dell’emergenza sull’esterno, va anche visto il bicchiere mezzo pieno, quello della seconda amichevole vinta. “Sono contento perché nessuno si è fatto male, nelle amichevoli è l’aspetto più importante. Siamo arrivati da due giorni, abbiamo fatto solo un allenamento leggero, ma i ragazzi hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni. Hanno giocato un ottimo primo tempo nelle letture e nelle trame di gioco, pur non essendo in ottima condizione. Dobbiamo crescere di condizione e migliorare ancora”. I segnali positivi sono arrivati ancora dai giovani (decisivi anche nei rigori) e in particolare da Stankovic. “Ha giocato una buona gara, è stato bravo per impegno, qualità e coraggio. I giovani possono e devono fare meglio, come tutti. Stanno assaggiando il calcio ad alti livelli e bisogna avere anche pazienza loro, la mancanza di esperienza a volte si vede, ma stanno facendo un grande lavoro e ci danno una mano”. Ora l’Inter partirà da Hong Kong verso l’Australia, dove il 5 agosto è in programma un derby con il Milan e l’8 la sfida contro la Juventus. “Dobbiamo cercare di evitare infortuni, con i viaggi lunghi di agosto il primo obiettivo è questo. La missione è: fare buoni allenamenti, crescere di condizione e fare qualche minuto in più nelle gare successive”.
Sceneggiata Jones: "Non posso restare"
“I can’t stay in this club”, non posso rimanere. Gli esperti di labiale di Anfield registrano scioccati queste parole, che sarebbero uscite dalla bocca di Curtis Jones durante la scenata per la fascia. Episodio che non è piaciuto al tecnico Iraola e probabilmente nemmeno a compagni e tifosi. Giovedì 30 luglio il Liverpool ha giocato in amichevole contro il Wrexham e Szoboszlai, capitano di giornata, quando è uscito lasciato la fascia a… Tsimikas. Dopo il fischio finale Jones è andato ad affrontare l’ungherese in mezzo al campo riguardo alla sua decisione, facendo volare gli stracci davanti alle telecamere - con Tsimikas che, peggiorando la situazione, intanto pensava bene di gettare la fascia per terra. Una sceneggiata pacchiana. Il punto, però, è che Curtis non si sente più rispettato nemmeno dai compagni, se in gerarchia pure un giocatore che lo scorso anno nemmeno ha giocato coi Reds (Tsimikas era in prestito alla Roma) viene prima di lui. Allora aumenta la voglia di Inter, mentre col telefonino piazza like ai post di Stones con la maglia nerazzurra. La vorrebbe lui, quella maglia, ma in questo momento la chiusura, nonostante il rilancio da parte dell'Inter fino a 35 milioni, non sembra essere vicina - e chissà che le parole di ieri di Chivu sull'esterno non mettano ancor di più in stand by il dossier centrocampista. Così il nervosismo di Jones aumenta.
L'Inter aspetta Romero
Il giocatore ha ormai dato per assodato che il suo futuro sarà lontano dal club nel quale è cresciuto, però le richieste spropositate del Liverpool - che vorrebbe vedere Jones a prezzi di mercato nonostante il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2027 - non fanno che complicare la risoluzione del caso. E Curtis resta in attesa, anche se la sua pazienza nei confronti del Liverpool da quel che si è visto sembra ridotta al lumicino. L’Inter, intanto, osserva, prende nota e aspetta anche sul fronte Romero. Il tecnico del Tottenham, De Zerbi, dopo l’amichevole vinta dagli Spurs contro il Chelsea è tornato a parlare del difensore argentino. “Ho mandato un messaggio a Cuti per pianificare il suo rientro a Londra. Non abbiamo parlato di mercato, non è mio compito. So che ci sono molte soluzioni sul fronte dei trasferimenti”. L’ombra lunga nerazzurra si è allungata sul giocatore, ma la situazione è molto diversa da quella che è stata disegnata in Argentina negli scorsi giorni, quando Espn ha praticamente dato per trovato un accordo tra Inter e Tottenham sulla base di 40 milioni che sembrava poter portare Romero a Milano in carrozza. Per ora la carrozza è ancora una zucca e l’Inter non ha attivato l’incantesimo per far sbarcare el Cuti a San Siro. Le valutazioni continuano, l’interesse c’è, ma per il momento la fretta non sta di casa all’Inter.
Inter-City: le pagelle
Martinez 6 - Sul gol del City poteva fare meglio? Di sicuro fa un po’ fatica col gioco di piede. Provedel (16’ st) 6.5 - Esordio da interista, McAidoo lo grazia un paio di volte, ma lui resiste e para un rigore a Nico.
Pavard 6.5 - Un gol e una bella prestazione, con una piccolissima sbavatura sull’1-0 City. Bovio (29’ st) 5.5 - Entra in un momento complicato con il City che spinge tantissimo e va un po’ in confusione, ma ci sta.
Bisseck 7 - In mezzo alla difesa fa il suo contro un attacco fisicato come quello del City: è sempre presente e quando la squadra si abbassa nella ripresa mette un paio di pezze a situazioni complicate. Maye (33’ st) ng -
Carlos Augusto 6 - Si fa abbindolare da Mubama che gli passa davanti sul gol e anche fisicamente sembra ancora alla ricerca dello smalto migliore. Marello (29’ st) 5.5 - McAidoo è cliente scomodissimo e mette a nudo l’inesperienza del giovane talento nerazzurro.
Diouf 5.5 - Alla prima prova da esterno in cui gli si richiedeva attenzione anche in difesa, va bene quando attacca ma dietro balla terribilmente: Semenyo sfonda sempre, anche in occasione del gol. Luis Henrique (1’ st) 5.5 - Lui non ha Semenyo da curare (spostato da Maresca in centro), ma comunque fa fatica.
Barella 6 - Meno brillante che contro il Karlsruhe, anche per lasciare spazio alle folate offensive di Diouf (che spesso copre lui), è però sempre una certezza in mezzo. Frattesi (1’ st) 5.5 - Sbaglia una buona occasione a inizio ripresa e si fa parare il rigore da Dommarumma, a volte fa cose buone, a volte si perde… l’impressione è che sia sempre più in attesa di una svolta di mercato.
Stankovic 7 - Sta crescendo in modo impressionante, più gioca e più è suo agio, e sventaglia da un lato all’altro del campo che è una bellezza. Mette lo zampino nell’azione del gol e va spesso vicino alla rete. Topalovic (15’ st) 5 - Perde un paio di palloni di troppo in uscita, ha una buona chance.
Mkhitaryan 6 - Tatticamente è sempre un attimo avanti a tutti, la gamba non è più quella di una volta, ma tiene botta. Zielisnki (1’ st) 6 - Si vede poco, ma cerca di mettere ordine e segna il suo rigore.
Dimarco 6.5 - Un tempo alla Dimarco, con i soliti inserimenti e l’assist per Pavard. Bastoni (1’ st) 6 - La condizione cresce, lui è preciso in chiusura, senza strafare.
Esposito 5.5 - Gli arrivano pochi palloni, ma quei pochi li pasticcia e spreca. Anche lui crescerà. Lavelli (22’ st) 6 - Il rigore decisivo poteva pesare troppo, ma il ragazzo lo segna con nonchalance.
Iddrissou 5 - A certi livelli si vede che gli manca ancora un po’ di esperienza e fa fatica a trovarsi coi compagni. Mosconi (1’ st) 6 - Sempre generoso e bravo dal dischetto.
Chivu 6.5 - L’Inter vince pure questa amichevole e la crescita generale si vede.
Cristian Chivu fa la conta dopo la vittoria contro il City - che è un pari, ricorda lui, perché la vittoria è arrivata ai rigori - e chiede un aiutino dal mercato. Perché la coperta è corta. Una copertina fatta di numero tre esterni, quando invece dovrebbero essere quattro. Anche perché Diouf è un bravo studente, ma non può fare miracoli. Mica è Brachetti il trasformista, che ci mette un paio di secondi a cambiarsi l’abito et voilà, si immedesima in qualcun altro (diciamo un Dumfries, per esempio). Ieri il francese nel primo tempo ha fatto abbastanza bene in fase offensiva, e non è una novità. Va registrato, però, che al primo esame contro un avversario di una certa caratura, Semenyo, a livello difensivo Diouf ha floppato. In occasione del vantaggio dei Citizens Semenyo lo ha saltato nettamente, sfondando la resistenza di Andy come se di burro della Bretagna si trattasse. La via per raggiungere uno status da esterno ideale è ancora lunga. E forse le priorità di mercato dopo la prova di ieri, l’acquisto di Stones e le parole di Chivu ora pendono un po’ di più verso destra. “La priorità è a destra? Se fate la conta risulta questo”, ha detto il tecnico dell'Inter a fine match. “Dipende come la giri, magari anche a sinistra, perché ora abbiamo tre esterni e mezzo, e il mezzo è Carlos Augusto che può fare l’esterno, ma io lo preferisco come braccetto di difesa. E a seconda di come consideriamo Luis Henrique, se a destra o a sinistra, ne manca comunque uno. Il mercato però è ancora lungo: bisogna avere pazienza e scegliere bene”.
"Nessuno si è fatto male"
Detto dell’emergenza sull’esterno, va anche visto il bicchiere mezzo pieno, quello della seconda amichevole vinta. “Sono contento perché nessuno si è fatto male, nelle amichevoli è l’aspetto più importante. Siamo arrivati da due giorni, abbiamo fatto solo un allenamento leggero, ma i ragazzi hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni. Hanno giocato un ottimo primo tempo nelle letture e nelle trame di gioco, pur non essendo in ottima condizione. Dobbiamo crescere di condizione e migliorare ancora”. I segnali positivi sono arrivati ancora dai giovani (decisivi anche nei rigori) e in particolare da Stankovic. “Ha giocato una buona gara, è stato bravo per impegno, qualità e coraggio. I giovani possono e devono fare meglio, come tutti. Stanno assaggiando il calcio ad alti livelli e bisogna avere anche pazienza loro, la mancanza di esperienza a volte si vede, ma stanno facendo un grande lavoro e ci danno una mano”. Ora l’Inter partirà da Hong Kong verso l’Australia, dove il 5 agosto è in programma un derby con il Milan e l’8 la sfida contro la Juventus. “Dobbiamo cercare di evitare infortuni, con i viaggi lunghi di agosto il primo obiettivo è questo. La missione è: fare buoni allenamenti, crescere di condizione e fare qualche minuto in più nelle gare successive”.