Romero, accordo Inter-Tottenham: cosa manca per la chiusura

MILANO - L’ Inter (finalmente) si muove. Sull’esterno (con l’offerta da 18 milioni più Asllani per Moussa Diaby ) e - soprattutto - sul difensore centrale. È stato infatti trovato l’accordo con il Tottenham per Cristian Romero sulla proposta di pagamento pluriennale arrivata da Milano. Affare da 40 milioni benedetto da Cristian Chivu che vuole fare del “ Cuti ” il perno di una difesa da Champions che ha perso Acerbi e De Vrij ma ha trovato Stones e - se non ci saranno colpi di scena - verrà completata dal pilastro dell’ Argentina vice campione del mondo. Va ancora limato qualcosa con l’entourage del giocatore: il “Cuti” chiede uno stipendio da 6 milioni , bonus inclusi, troppo alto per i parametri nerazzurri. Le distanze tra le parti non sono però tali da pensare che l’affare possa saltare per un mancato accordo. Piuttosto l’ Inter deve badare al fattore tempo perché Romero è un giocatore che tutte le grandi d’Europa sanno essere sul mercato e il rischio (concreto) è di rivivere una beffa simile a quella provata per Palestra . Palla quindi a Oaktree e la vicenda è più spinosa di quanto possa sembrare perché, a livello di priorità, Chivu ha messo ai primi due posti l’esterno e l’arrivo di Curtis Jones e quindi per bloccare Romero servirebbe dare il via libera a un’operazione senza avere già il paracadute dato da qualche uscita importante, il che per un fondo di investimento non è una questione da poco.

Forse anche per questo motivo un intermediario molto radicato nel mondo arabo è passato ieri dalla sede: possibile che si aprano interessanti opportunità per Benjamin Pavard - proprio legate all’ Al-Ittihad e quindi a Moussa Diaby - che però nelle ultime settimane ha già respinto gli abboccamenti di Benfica e Galatasaray e andrà convinto a svernare in un campionato, pur ricco, ma relegato alla periferia del grande calcio. L’ Inter ha il francese a bilancio per 12.5 milioni e serve quindi un’operazione importante per non fare minusvalenza, il tutto ricordando il fatto che lo stipendio del centrale - grazie al decreto crescita - costa 6,55 milioni lordi all’anno ( 5 netti ). Pavard è tornato dal prestito al Marsiglia con il proposito di riprendersi l’ Inter ma è evidente che la sua situazione sia legata a doppio filo con quella di Romero per ragioni tecniche ed economiche a meno ché, ça va sans dire, non dovesse arrivare qualche proposta shock per i centrali a oggi considerati incedibili dal club nerazzurro ( Bastoni e Bisseck in primis).

Curtis Jones resta la priorità di Chivu per il centrocampo dell’Inter

Quanto sta accedendo sul fronte Romero e su Moussa Diaby non distoglie i pensieri di Chivu da Jones, giocatore espressamente da lui richiesto nelle riunioni avute con Marotta, Ausilio e Baccin. L’ultima offerta nerazzurra - la terza - ha portato l’asticella a 35 milioni, cinque in meno rispetto a quanto chiede il Liverpool. Che - fanno sapere in Inghilterra - sarebbe pronto a offrire il prolungamento di contratto al centrocampista alla fine della sessione di mercato. Non è dato a sapere però se Jones accetterà, considerata la ferrea volontà di andare all’Inter: in questo caso sarebbe sempre più concreto il rischio per il Liverpool di perderlo a zero e questo potrebbe anche cambiare le prospettive nella telenovela-tormentone dell’estate nerazzurra.

Inter, Akanji torna alla Pinetina per preparare la nuova stagione

Vacanze finite infine per Manuel Akanji: lo svizzero farà ritorno oggi alla Pinetina e lì rimarrà con un collaboratore di Chivu per svolgere la preparazione atletica. L’allenatore ha ritenuto controproducente far sorbire ad Akanjil’interminabile viaggio verso l’Australia.