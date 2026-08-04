Chivu, i derby persi e lo Scudetto: “Juve e Milan? Tutte le squadre cercheranno di…”

Nonostante si tratti semplicemente di un'amichevole, la sfida contro il Milan ha sempre un sapore particolare: "È una partita speciale per tutti, ma alla fine è come le altre - sottolinea il mister dei campioni d'Italia in conferenza stampa -. Inter e Milan sono famose in tutto il mondo, sarà una bella partita da guardare sicuramente. Vincere ancora il campionato perdendo i due derby? Questa è una domanda per i tifosi, io sono l'allenatore, mi devo preoccupare di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato, quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente. I nostri giocatori in vacanza dopo i Mondiali? Dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi. Non è semplice", spiegaa Chivu.

La proposta di Chivu: "La Serie A come il Tour de France"

Tra le candidate a contendere lo scudetto all'Inter ci sono Milan e Juve: "Tutte le squadre partono pensando di portare a buon fine una stagione competitiva, di fare qualcosa di diverso e migliorarsi, tutti vorranno vincere", ha commentato il tecnico rumeno. Sull'ipotesi di disputare all'estero una partita di campionato l'allenatore dell'Inter spiega: "Sarebbe carino, ma non è semplice da organizzare, perché implica un viaggio dall'altra parte del mondo per due squadre che poi avrebbero un rientro lungo e altre partite a stretto giro da disputare. Una idea potrebbe essere quella di metterla all'inizio della stagione, un po' come fa il Tour de France che disputa le prime tappe in un altro paese, prima di tornare in Francia. Se fosse la prima giornata da giocare all'estero, ci sarebbe la possibilità di arrivare con anticipo, magari una settimana prima, giocare la prima partita e poi tornare a casa e ripartire dalla seconda di campionato. Non sarebbe comunque semplice, ma almeno sarebbe all'inizio della stagione. Sicuramente promuovere il calcio italiano è importante: tutti lo vogliamo, ma bisogna fare qualcosa. Questa potrebbe essere un'idea, per esportare il calcio italiano anche dall'altra parte del mondo".