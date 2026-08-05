Inter: Brookfield completa l'acquisizione di Oaktree. Cosa cambia per i nerazzurri

L' Inter passa a Brookfield . Mentre i nerazzurri guidati da Cristian Chivu sono in Australia per le amichevoli che giocheranno contro Milan (oggi alle 13.00) e Juventus (in programma sabato 8 agosto sempre alle ore 13.00 italiane) a Perth, la società ha completato il l'acquisizione di Oaktree, operazione annunciata a fine 2025 . La multinazionale canadese ha acquistato il 26% delle quote rimaste ancora in possesso di Oaktree , versando 3 miliardi di dollari. Oaktree è il fondo proprietario del club nerazzurro.

"Brookfield ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Oaktree, uno dei principali gestori di crediti a livello mondiale. L’operazione segna il passo successivo di una partnership avviata nel 2019 e porta alla piena integrazione delle piattaforme di Oaktree e Brookfield", avvisa la nota diramata dall'Inter in data 3 agosto. Il processo si è concluso in questi giorni, con l'acquisizione delle ultime quote in possesso a Oaktree . Brookfield ha versato 3 miliardi di dollari per il 26% delle quote di Oaktree rimaste in possesso dei soci fondatori, ed è stata valutata complessivamente 11,5 miliardi, pari a quasi 9,98 miliardi di euro.

Come si apprende dalla nota, Oaktree entra in Brookfield dopo l'acquisizione delle quote. "Con l’ingresso di Oaktree, la piattaforma globale del credito di Brookfield offre a investitori istituzionali, consulenti finanziari e clienti privati un’ampia gamma di soluzioni nei settori del credito opportunistico, del credito garantito da asset reali, della finanza asset-backed e del credito corporate performing".

Le parole del Ceo

"Brookfield è da decenni uno dei principali investitori in asset alternativi e, negli ultimi vent’anni, ha sviluppato un’attività nel credito complementare alle proprie piattaforme globali dedicate agli asset reali. L’integrazione del franchise Oaktree ha ulteriormente rafforzato la nostra capacità di investire nei diversi cicli di mercato e nelle varie tipologie di opportunità, grazie anche allo storico dei risultati e alle competenze di Oaktree nella valutazione del rischio. Siamo pronti a valorizzarne ulteriormente la solida esperienza e le profonde competenze, continuando a far crescere la nostra attività nel credito a livello globale", ha dichiarato il Connor Teskey, CEO di Brookfield Asset Management.

Cosa cambia per l'Inter

Il gruppo Brookfield ha completato l’acquisizione del 100% di Oaktree. L’operazione chiude e certifica il percorso avviato nel 2019, quando Brookfield aveva acquisito la maggioranza di Oaktree. Per l’Inter non cambia sostanzialmente nulla. Quando Oaktree ha assunto il controllo, Brookfield era già azionista di maggioranza. La gestione dell'Inter non cambierà: il soggetto che esercita il controllo è e rimane Oaktree Capital Management. Le decisioni in merito alla società nerazzurra, in ogni caso, vengono e continueranno a essere prese da Oaktree.