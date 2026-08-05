Chivu elogia l'Inter: "Il Milan ci ha fatto faticare in avvio, poi siamo cresciuti. L'importante..."

PERTH (Australia) - " Vedo una crescita, i ragazzi si stanno impegnando molto e in questi giorni abbiamo lavorato duramente. In questo momento non ci interessano troppo i risultati delle partite che giochiamo, ma vogliamo fare un buon lavoro e soprattutto crescere in condizione. Direi che alcuni giocatori hanno avuto un buon minutaggio e siamo contenti della qualità che hanno espresso, pur non essendo nella miglior condizione e non avendo ancora le gambe brillanti". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, dopo il pari nel derby con il Milan all'Optus Stadium di Perth.

L'analisi

"Probabilmente - ha aggiunto ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro - all'inizio della partita abbiamo fatto un po' di fatica a occupare gli spazi, abbiamo commesso qualche errore in più nel palleggio e in uscita, abbiamo avuto un po' fretta nel fare le cose, ma c'è stata anche la bravura degli avversari che ci hanno messo un po' in difficoltà con la loro pressione. Con il passare dei minuti siamo cresciuti, abbiamo trovato più vie d'uscita e direi che abbiamo giocato piuttosto bene". Infine, sull'importanza di questi test: "Al momento la nostra preoccupazione principale rimane l'integrità dei giocatori, la loro salute e la crescita della condizione fisica, rispettando i principi di quello che stiamo cercando di trasmettere e aggiungendo qualcosa a ciò che la squadra ha dimostrato di saper fare in questi anni", ha concluso Chivu.