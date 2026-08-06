Pagelle Milan-Inter: Musah mattone, intesa Leao-Ramos, Dimarco come Bisseck, Pio Esposito sbaglia troppo

Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni dei giocatori protagonisti del derby di Milano andato in scena in Australia.
Pagelle Milan
Torriani 6.5 Una bella parata su Lavelli e una pure Calha quando il risultato era ancora a favore dell’Inter e la partita avrebbe potuto chiudersi senza le sue manone.
Tomori 6 Dà l’impressione che nel nuovo modulo di Amorim stia tornando a sentirsi bene, di certo ha recuperato sicurezza.
Terracciano (18’ st) 5.5 Lui, di contro, sicuro non lo sembra quasi mai.
Gabbia 6 Buon lavoro nel tenera a bada Esposito, svetta anche sui calci piazzati pulendo l’area.
Jashari (18’ st) 6 Che sia la vicinanza di Modric, ma pure lui sembra rivitalizzato.
Pavlovic 6 Chiude bene anche quando Diouf dalle sue parti cerca di impensierire il Milan.
Vladimirov (18’ st) 6 Il giovane tiene botta bene, anche se l’Inter spinge poco.
Chukwueze 5.5 Parte fortissimo, poi Dimarco sale in cattedra e lui può farci poco. I lavori in corso nel nuovo ruolo hanno ancora bisogno di tempo per la copertura.
De Winter (18’ st) 6 Un compitino ordinato.
Fofana 6 Finché è interdizione, la fa, poi il centrocampo dell’Inter cresce e si vede meno.
Modric (18’ st) 6.5 Entra, si mette la fascia da capitano e inizia un altro Milan-Inter: i rossoneri hanno sempre tanto bisogno di lui in campo.
Musah 5.5 Prende un palo al 18’ che è più un gol sbagliato che un palo preso: è sempre il solito Musah dai piedi raffinati come un mattone in calcestruzzo che cade dal quinto piano dentro a un bicchiere di cristallo.
Saelemaekers (18’ st) 6 Lui è frizzante come una tonica.
Bartesaghi 6 Attento soprattutto in fase difensiva, quando cerca di limitare le sortite di Diouf.
Loftus-Cheek 6 Comincia benissimo strappando quando serve, solo che poi si spegne di botto e non incide più.
Leao (18’ st) 6.5 Ci mette la voglia giusta per un derby e le falcate delle giornate migliori, oltretutto si segnala un’intesa con Ramos degna dei migliori match di Tinder.
Cissé 6.5 Per i tifosi è come Marte: ancora da finire di esplorare tutte le sue potenzialità, ma quello che fa vedere è molto molto interessante.
Nkunku (1’ st) 6.5 Glaciale dal dischetto.
Camarda 5.5 Una chance all’11’ e pochissimo altro perché la difesa dell’Inter non lo fa respirare.
All. Amorim 6 Sarebbe stato bello vincere un derby (anche in amichevole) per dedicarlo a Baresi, ma il Milan sembra crescere bene.
Pagelle Inter
Martinez 6 Graziato dal palo di Musah.
Provedel (26’ st) 6 Tocca il rigore ma non riesce a bloccarlo.
Pavard 6.5 È lui a recuperare il pallone che dà il via all’azione del gol di Dimarco, nonché a servire un altro pallone interessante in area poco dopo: la mentalità giusta per giocare nell’Inter.
Bovio (31’ st) 6.5 Entra quando il Milan sta spingendo per stare in mezzo alla difesa, ma non gli tremano i polsi.
Bisseck 7 Fa bene sia in mezzo alla difesa che da braccetto e non è la prima volta quest’estate. Esce per una botta alla testa. Mosconi (49’ st) ng
Bastoni 6.5 L’aria da derby gli dà quella punta di pepe in più, al tutto va poi aggiunto che sta ritrovando quei passaggi mancini che sono il suo marchio di fabbrica.
Carlos Augusto (26’ st) 6 Promosso lo stesso perché il rigore che gli fischiano contro è più che generosissimo.
Diouf 6.5 Comincia accorto, poi quando l’Inter sale spinge forte anche lui e alla fine la sua prova è più che positiva.
Luis Henrique (26’ st) 5.5 Siamo sempre qui ad aspettare un guizzo, un’illuminazione, una giocata che ce lo faccia ricordare in positivo...
Barella 6.5 Com’è o come non è, alla fine nelle giocate importanti lui c’è sempre. L’assist a Dimarco certifica che il suo piede è sempre caldo.
Frattesi (26’ st) 5.5 Sospeso tra una posizione in campo che non trova e un mercato che non si sblocca.
Stankovic 6 Non ha brillato come contro il City, ma con Fofana che gli sta appiccicato come il poliestere alla pelle quando ci sono 40 gradi gioca semplice e fa cose utili.
Mhkitaryan (1’ st) 6 Se avesse messo dentro l’occasione avuta al 13’ della ripresa il voto sarebbe stato ancora più alto.
Zielinski 6 Meglio in regia che da mezzala.
Calhanoglu (26’ st) 6 Nuovo stile di capelli, stesso destro pericoloso che tira subito fuori.
Dimarco 7 Il derby è per interisti veri, lui lo è e dimostra di essere ancora una volta uno dei più in palla in questo pre campionato interista: un gol e tanto altro.
Maye (35’ st) 6 Un paio di scatti.
Esposito 5.5 Lotta, ma sbaglia degli appoggi anche relativamente facili.
Bonny (26’ st) 5.5 Primi minuti dopo il rientro dal Mondiale.
Idrissou 5.5 Pavlovic lo tiene a bada facilmente.
Lavelli (1’ st) 6.5 Bravissimo in occasione del gol e ha anche un’altra chance che Torriani para.
All. Chivu 6 Stavolta l’Inter non vince, però a tratti si vede già la squadra ammirata lo scorso anno.
Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni dei giocatori protagonisti del derby di Milano andato in scena in Australia.
Pagelle Milan
Torriani 6.5 Una bella parata su Lavelli e una pure Calha quando il risultato era ancora a favore dell’Inter e la partita avrebbe potuto chiudersi senza le sue manone.
Tomori 6 Dà l’impressione che nel nuovo modulo di Amorim stia tornando a sentirsi bene, di certo ha recuperato sicurezza.
Terracciano (18’ st) 5.5 Lui, di contro, sicuro non lo sembra quasi mai.
Gabbia 6 Buon lavoro nel tenera a bada Esposito, svetta anche sui calci piazzati pulendo l’area.
Jashari (18’ st) 6 Che sia la vicinanza di Modric, ma pure lui sembra rivitalizzato.
Pavlovic 6 Chiude bene anche quando Diouf dalle sue parti cerca di impensierire il Milan.
Vladimirov (18’ st) 6 Il giovane tiene botta bene, anche se l’Inter spinge poco.
Chukwueze 5.5 Parte fortissimo, poi Dimarco sale in cattedra e lui può farci poco. I lavori in corso nel nuovo ruolo hanno ancora bisogno di tempo per la copertura.
De Winter (18’ st) 6 Un compitino ordinato.
Fofana 6 Finché è interdizione, la fa, poi il centrocampo dell’Inter cresce e si vede meno.
Modric (18’ st) 6.5 Entra, si mette la fascia da capitano e inizia un altro Milan-Inter: i rossoneri hanno sempre tanto bisogno di lui in campo.
Musah 5.5 Prende un palo al 18’ che è più un gol sbagliato che un palo preso: è sempre il solito Musah dai piedi raffinati come un mattone in calcestruzzo che cade dal quinto piano dentro a un bicchiere di cristallo.
Saelemaekers (18’ st) 6 Lui è frizzante come una tonica.
Bartesaghi 6 Attento soprattutto in fase difensiva, quando cerca di limitare le sortite di Diouf.
Loftus-Cheek 6 Comincia benissimo strappando quando serve, solo che poi si spegne di botto e non incide più.
Leao (18’ st) 6.5 Ci mette la voglia giusta per un derby e le falcate delle giornate migliori, oltretutto si segnala un’intesa con Ramos degna dei migliori match di Tinder.
Cissé 6.5 Per i tifosi è come Marte: ancora da finire di esplorare tutte le sue potenzialità, ma quello che fa vedere è molto molto interessante.
Nkunku (1’ st) 6.5 Glaciale dal dischetto.
Camarda 5.5 Una chance all’11’ e pochissimo altro perché la difesa dell’Inter non lo fa respirare.
All. Amorim 6 Sarebbe stato bello vincere un derby (anche in amichevole) per dedicarlo a Baresi, ma il Milan sembra crescere bene.