Pagelle Milan-Inter: Musah mattone, intesa Leao-Ramos, Dimarco come Bisseck, Pio Esposito sbaglia troppo

Pagelle Inter

Martinez 6 Graziato dal palo di Musah.

Provedel (26’ st) 6 Tocca il rigore ma non riesce a bloccarlo.

Pavard 6.5 È lui a recuperare il pallone che dà il via all’azione del gol di Dimarco, nonché a servire un altro pallone interessante in area poco dopo: la mentalità giusta per giocare nell’Inter.

Bovio (31’ st) 6.5 Entra quando il Milan sta spingendo per stare in mezzo alla difesa, ma non gli tremano i polsi.

Bisseck 7 Fa bene sia in mezzo alla difesa che da braccetto e non è la prima volta quest’estate. Esce per una botta alla testa. Mosconi (49’ st) ng

Bastoni 6.5 L’aria da derby gli dà quella punta di pepe in più, al tutto va poi aggiunto che sta ritrovando quei passaggi mancini che sono il suo marchio di fabbrica.

Carlos Augusto (26’ st) 6 Promosso lo stesso perché il rigore che gli fischiano contro è più che generosissimo.

Diouf 6.5 Comincia accorto, poi quando l’Inter sale spinge forte anche lui e alla fine la sua prova è più che positiva.

Luis Henrique (26’ st) 5.5 Siamo sempre qui ad aspettare un guizzo, un’illuminazione, una giocata che ce lo faccia ricordare in positivo...

Barella 6.5 Com’è o come non è, alla fine nelle giocate importanti lui c’è sempre. L’assist a Dimarco certifica che il suo piede è sempre caldo.

Frattesi (26’ st) 5.5 Sospeso tra una posizione in campo che non trova e un mercato che non si sblocca.

Stankovic 6 Non ha brillato come contro il City, ma con Fofana che gli sta appiccicato come il poliestere alla pelle quando ci sono 40 gradi gioca semplice e fa cose utili.

Mhkitaryan (1’ st) 6 Se avesse messo dentro l’occasione avuta al 13’ della ripresa il voto sarebbe stato ancora più alto.

Zielinski 6 Meglio in regia che da mezzala.

Calhanoglu (26’ st) 6 Nuovo stile di capelli, stesso destro pericoloso che tira subito fuori.

Dimarco 7 Il derby è per interisti veri, lui lo è e dimostra di essere ancora una volta uno dei più in palla in questo pre campionato interista: un gol e tanto altro.

Maye (35’ st) 6 Un paio di scatti.

Esposito 5.5 Lotta, ma sbaglia degli appoggi anche relativamente facili.

Bonny (26’ st) 5.5 Primi minuti dopo il rientro dal Mondiale.

Idrissou 5.5 Pavlovic lo tiene a bada facilmente.

Lavelli (1’ st) 6.5 Bravissimo in occasione del gol e ha anche un’altra chance che Torriani para.

All. Chivu 6 Stavolta l’Inter non vince, però a tratti si vede già la squadra ammirata lo scorso anno.