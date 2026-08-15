Inter-Betis, la diretta dell'amichevole. Dove in tv e streaming, le scelte di Chivu

A Ferragosto le grigliate in spiaggia e le prove generali di Serie A. L'amichevole dell'Inter contro Real Betis a Bari (ore 19.30) rappresenta l'ultimo test prima dell'alba del campionato. L'Inter campione d'Italia in carica abbraccia Djed Spence (ufficiale dopo le visite mediche) e attende solo gli ultimi ritocchi per completare una rosa chiamata a lottare fino alla fine su tre fronti. Chivu affronterà il Betis praticamente con la formazione che dovrebbe debuttare contro il Monza con Esposito (agenti in sede per definire il rinnovo quinquennale) e Bonny in attacco. Lautaro e Thuram infatti sono rientrati solo domenica scorsa dalle vacanze post-Mondiale. L'argentino potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe, il francese invece deve ancora smaltire un problema al polpaccio. Stones è pronto al debutto.