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Inter-Betis, la diretta: formazioni ufficiali. Dove in tv e streaming, le scelte di Chivu

Ultimo test estivo per i nerazzurri, che affrontano gli spagnoli a Bari prima dell'esordio in campionato
2 min
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A Ferragosto le grigliate in spiaggia e le prove generali di Serie A. L'amichevole dell'Inter contro Real Betis a Bari (ore 19.30) rappresenta l'ultimo test prima dell'alba del campionato. L'Inter campione d'Italia in carica abbraccia Djed Spence (ufficiale dopo le visite mediche) e attende solo gli ultimi ritocchi per completare una rosa chiamata a lottare fino alla fine su tre fronti. Chivu affronterà il Betis praticamente con la formazione che dovrebbe debuttare contro il Monza con Esposito (agenti in sede per definire il rinnovo quinquennale) e Bonny in attacco. Lautaro e Thuram infatti sono rientrati solo domenica scorsa dalle vacanze post-Mondiale. L'argentino potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe, il francese invece deve ancora smaltire un problema al polpaccio. Stones è pronto al debutto. 

Dove vede Inter-Betis: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 19.30 e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW per gli abbonati, in pay per view su OneFootball e in chiaro su TV8.

Inter-Betis, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Calhanoglu, Zielinski, Barella, Carlos Augusto; Pio Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.

BETIS (4-2-3-1): Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernández. Allenatore: Pellegrini.

 

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