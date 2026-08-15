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Spence si presenta: "Ho scelto l'Inter per la sua storia, voglio segnare di più"

Le prime parole dell'esterno inglese da nuovo giocatore nerazzurro: "Orgoglioso di essere qui, sono pronto"
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"Questo è un grande Club e un grande passo per me e la mia famiglia: sono orgoglioso di essere qui, come se fossi sulla Luna. Sono pronto per iniziare". Queste le prime sensazioni di Djed Spence da nuovo giocatore dell'Inter. L'inglese è arrivato dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto di 5 anni da 2.6 milioni a stagione. Sarà lui l'erede sulla fascia destra di Denzel Dumfries, ceduto al Real Madrid.

Le parole di Spence

Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club nerazzurro, Spence ammette di aver scelto l'Inter "per la sua storia, basta guardare qui dietro quanti trofei ci sono… Questo è davvero un grandissimo Club". Giocare in altri campionati lo ha formato molto, soprattutto come uomo, rivela Spence, che si dice "grato per queste esperienze". Quanto alla breve esperienza al Genoa nel girone di ritorno della stagione 2023/24, Spence ricorda "che è stato un bel momento. Ma adesso sono contento di tornare da giocatore dell'Inter". Poi sulle sue caratteristiche tecniche: "Sono un giocatore a cui piace rischiare e mi vedrete così anche all'Inter. La mia abilità difensiva è la mia caratteristica migliore, così come la mia capacità nel condurre la palla. Vorrei aggiungere più gol e assist: se ci riuscissi diventerei un ottimo giocatore". Il classe 2000 ritroverà il compagno di Nazionale John Stones e l'ex compagno ai tempi del genoa Josep Martinez: "Non ho ancora parlato con nessuno di loro, ma Stones nei giorni scorsi mi ha mandato dei messaggi: non vedo l'ora di vederli e cominciare. Forza Inter!", ha concluso.

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