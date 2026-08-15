Inter, subito Stones! Betis piegato nel finale, nerazzurri pronti per il campionato

BARI - A Bari contro il Betis Siviglia nell'ultimo test pre campionato prima dell'esordio della prossima settimana contro il Monza, l'Inter vince grazie ad un gol dell'ultimo arrivato: John Stones. Al cospetto di una formazione che giocherà la prossima Champions League, i nerazzurri regalano una solida prestazione e si prendono una preziosa vittoria in vista degli impegni ufficiali.
Decide Stones
Nel primo tempo la squadra di Chivu conferma le buone cose viste in pre campionato sfiorando il gol con Bonny di testa e Calhanoglu dalla distanza. Betis insidioso con un paio di tentativi di Antony. Nella ripresa la giostra dei cambi fa alzare i giri del motore all'Inter: si rivede Lautaro dopo il Mondiale e l'esordio di Stones. Dopo un'altra occasione per Bonny e una per Sucic, al minuto 83' è proprio il difensore ex City, alla sua prima in nerazzurro, a trovare la girata vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gol che regala ai campioni d'Italia un successo prima di iniziare a fare sul serio.