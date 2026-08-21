Lautaro Martinez-Barcellona "già d’accordo": muro Inter ma l’offerta "in arrivo" ingolosisce Oaktree

Il mercato non si ferma e, soprattutto, non smette di alimentare scenari e indiscrezioni. Dalla Spagna arrivano nuove voci sul possibile futuro di Lautaro Martinez, accostato con sempre maggiore insistenza al Barcellona. Il fronte blaugrana, secondo quanto viene raccontato, sarebbe già avanti: un’intesa con l’entourage del capitano nerazzurro sarebbe stata raggiunta e il club catalano sarebbe convinto di poter arrivare alla chiusura per una cifra inferiore ai cento milioni di euro, come raccontato dai quotidiani della penisola iberica. Una ricostruzione che, però, deve fare i conti con la posizione dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha risposto fin dall’inizio in maniera netta alle sirene provenienti dalla Catalogna: il Toro non è sul mercato ed è considerato incedibile. Ma con delle cifre da capogiro anche i pensieri più rigidi possono cambiare.

Lautaro-Barcellona, le novità Deco è abituato a lavorare lontano dai riflettori e anche questa volta potrebbe essere così. Il direttore sportivo del Barcellona continua a muoversi sottotraccia, monitorando il mercato e soprattutto cercando di capire quali margini possano esserci per arrivare a Lautaro Martinez. La convinzione in casa blaugrana è che il giocatore possa rappresentare il profilo ideale per l'attacco di Hansi Flick, che apprezza l'argentino e ne conosce le qualità. Il punto centrale resta però l’Inter. Per i nerazzurri Lautaro non è semplicemente un attaccante da valutare sul mercato, ma il capitano e uno dei pilastri del progetto. Per questo, almeno inizialmente, la risposta è stata categorica: nessuna apertura alla cessione. Ma per il Chiringuito ci sarebbe invece già una base d'accordo con la punta e con il suo agente. E a tal punto sarebbe da convincere solo Marotta e il resto della società.

Lo scenario potrebbe cambiare soltanto davanti a un'offerta particolarmente importante. Ed è proprio qui che entra in gioco Oaktree. Se davvero il Barcellona dovesse presentarsi con una proposta faraonica, la proprietà potrebbe ingolosirsi ed essere chiamata a valutare attentamente e in prima persona la situazione. Non significa che l'argentino sia sul mercato, né che l'Inter abbia deciso di privarsene: significa che una proposta molto elevata potrebbe aprire una riflessione interna. Gyokeres si offre, piace Tressoldi: ma la scelta resta il Toro Il Barcellona, nel frattempo, non può permettersi di fermarsi a una sola pista, dopo gli addi di Ferran Torres e Lewandowski e sicuramente prenderà un numero nove. Gyokeres continua a offrirsi e resta uno dei nomi sul tavolo, mentre come alternativa piace anche Tresoldi. Ma entrambi sono sotto Lautaro Martinez nella lista delle preferenze. La situazione, dunque, resta in equilibrio tra la volontà del Barcellona e la resistenza dell'Inter. Inter Lautaro torna dopo la delusione Mondiale, l'Inter scopre Stones: battuto il Betis Le prossime mosse saranno quindi decisive. Deco continuerà a lavorare senza esporsi, mentre l'Inter osserverà le eventuali proposte in arrivo. Se l'offerta dovesse davvero essere quella raccontata dalla Spagna, potrebbe diventare difficile ignorarla, soprattutto considerando gli equilibri economici del calcio moderno e le valutazioni della proprietà, anche se ormai la finestra di mercato va sul viale del tramonto. E poi la dirigenza nerazzurra dovrebbe trovare un sostituto all'altezza in poco tempo. Al momento, una cosa resta chiara: nessuno vuole svendere Lautaro. Il Barcellona, a prescindere da qualsiasi accordo con il giocatore, se vuole davvero portarlo al Camp Nou, dovrà prima riuscire a scardinare un grande muro. E una tripla cifra potrebbe far alzare direttamente Oaktree dalla sedia.