Chivu adesso trema con l'Inter: "Lautaro, mercato bastardo. Ma noi ce lo teniamo stretto"

Riparte la Serie A e ricomincia la corsa all'Inter. La squadra di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione e inizia il nuovo anno come una delle principali favorite per la vittoria finale. I nerazzurri apriranno il programma della prima giornata di Serie A, ospitando il Monza di Ivan Juric a San Siro (fischio d'inizio sabato 22 agosto alle ore 18:30). La sfida contro la squadra brianzola, la voglia di bissare il successo dello scorso anno e soprattutto il mercato - con le sirene spagnole per Lautaro Martinez - sono gli argomenti trattati dall'allenatore rumeno in conferenza stampa.
Ripartenza e certezze
Un anno fa, Cristian Chivu aveva raccolto l'eredità di Simone Inzaghi anche tra lo scetticismo iniziale, portando l'Inter alla vittoria dello scudetto. Un anno dopo, l'allenatore nerazzurro si sente lo stesso, anche con una bacheca più piena: "Io sono lo stesso tra mille dubbi, incertezze ma anche consapevolezze e responsabilità. Mi sento sempre quello che ha preso in prestito una squadra preparata al meglio per quanto succederà. Non ho bisogno del consenso di nessuno: so quanto tengo ad aiutare i miei ragazzi, so anche che devo migliorare e sono pronto a tutto. So di non essere perfetto". E sulle differenze di approccio rispetto a un anno fa: "C'è una grossa differenza tra ciò che si dice e quelli che siamo noi. Siamo gli stessi, i valori non sono cambiati. Abbiamo aggiunto alcuni tasselli, a cambiare è come si reagisce alle difficoltà. Dal punto di vista morale siamo un passo avanti, ma non avrei messo in dubbio il gruppo nemmeno un anno fa".
Serie A e corsa scudetto
L'Inter si sente favorita e parte senza paura delle rivali, ammette Chivu. "Non temiamo nessuno. Si riparte da zero. Siamo consapevoli che siamo sempre la squadra da battere e nessuno ci regalerà nulla", ha poi aggiunto l'allenatore nerazzurro.
I nerazzurri puntano a migliorarsi e continuare il percorso di crescita: "Io parlo di standard. Questa squadra ha dimostrato di stare a un certo livello: vogliamo aggiungere qualcosina per la squadra che ho. Ci sono fame e margini di miglioramento, si potrà fare ancora un gran lavoro". Sulle regole nuove ha aggiunto (LE NOVITÀ ARBITRALI PER LA STAGIONE 2026/27): "Per me tutto quello che è innovativo va bene fino a prova contraria. Bisogna essere aperti, lo si fa per dare più ritmo a gare altrimenti noiose. Ma so anche che piace fare polemiche... Faccio un bocca in lupo a tutti gli arbitri per quest'anno".
Mercato e obiettivi
Tante facce nuove per i nerazzurri, che ripartono con tante certezze ma anche con diverse novità: "Abbiamo il dovere di migliorare. Stiamo lavorando per il futuro, abbiamo una rosa di qualità e competitiva. Si parte da un buon punto di partenza". Chivu ha poi parlato di Spence che sarà chiamato a sostituire Dumfries, volato a Madrid: "Trovo ingiusto fare paragoni, posso dire che mi fa piacere lui abbia margini di miglioramento. Entra in un gruppo competitivo da anni e che vuole esserlo anche in futuro".
L'Inter, intanto, ha accolto Curtis Jones, arrivato nella serata di ieri per visite e firma: "Non mi va di parlare di ciò che faccio in privato... Quando un allenatore vuole un giocatore qualche chiacchierata la fa. Non confermo di averlo fatto, anzi lo nego. Mi fa piacere sia qui con noi e di avere un giocatore con caratteristiche che ci servono. Ha dato piena disponibilità a venire con noi". L'allenatore nerazzurro ha fissato gli obiettivi: "Dobbiamo imparare dal presente prima di tutto. Si procede passo dopo passo verso ogni partita. Oggi conta il Monza, poi penseremo alla prossima. Strada facendo si determina dove e come si può arrivare mantenendo gli standard delle ultime stagioni".
Lautaro Martinez tra futuro e sirene di mercato
Infine, spazio a Lautaro Martinez. L'argentino è finito nel mirino del Barcellona, che è pronto a mettere sul tavolo 100 milioni di euro per portarlo in Catalogna. Chivu ha così affrontato il futuro del proprio capitano: "Non temo nessuno e sono qui per parlare del Monza. Lautaro è il nostro capitano e si parlerà ancora molto di lui. Me lo tengo stretto e credo resterà a lungo con noi. Ma il mercato è sempre bastardo: posso dire che vogliamo che Lautaro resti con noi. Si parla spesso di ambizioni, tutti partono da zero. Sarà il campionato a determinare il valore di ogni squadra. A me interessa la nostra crescita senza accontentarci di quanto fatto. Abbiamo margini di miglioramento".
Riparte la Serie A e ricomincia la corsa all'Inter. La squadra di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione e inizia il nuovo anno come una delle principali favorite per la vittoria finale. I nerazzurri apriranno il programma della prima giornata di Serie A, ospitando il Monza di Ivan Juric a San Siro (fischio d'inizio sabato 22 agosto alle ore 18:30). La sfida contro la squadra brianzola, la voglia di bissare il successo dello scorso anno e soprattutto il mercato - con le sirene spagnole per Lautaro Martinez - sono gli argomenti trattati dall'allenatore rumeno in conferenza stampa.
Ripartenza e certezze
Un anno fa, Cristian Chivu aveva raccolto l'eredità di Simone Inzaghi anche tra lo scetticismo iniziale, portando l'Inter alla vittoria dello scudetto. Un anno dopo, l'allenatore nerazzurro si sente lo stesso, anche con una bacheca più piena: "Io sono lo stesso tra mille dubbi, incertezze ma anche consapevolezze e responsabilità. Mi sento sempre quello che ha preso in prestito una squadra preparata al meglio per quanto succederà. Non ho bisogno del consenso di nessuno: so quanto tengo ad aiutare i miei ragazzi, so anche che devo migliorare e sono pronto a tutto. So di non essere perfetto". E sulle differenze di approccio rispetto a un anno fa: "C'è una grossa differenza tra ciò che si dice e quelli che siamo noi. Siamo gli stessi, i valori non sono cambiati. Abbiamo aggiunto alcuni tasselli, a cambiare è come si reagisce alle difficoltà. Dal punto di vista morale siamo un passo avanti, ma non avrei messo in dubbio il gruppo nemmeno un anno fa".