Chivu adesso trema con l'Inter: "Lautaro, mercato bastardo. Ma noi ce lo teniamo stretto"

Ripartenza e certezze

Un anno fa, Cristian Chivu aveva raccolto l'eredità di Simone Inzaghi anche tra lo scetticismo iniziale, portando l'Inter alla vittoria dello scudetto. Un anno dopo, l'allenatore nerazzurro si sente lo stesso, anche con una bacheca più piena: "Io sono lo stesso tra mille dubbi, incertezze ma anche consapevolezze e responsabilità. Mi sento sempre quello che ha preso in prestito una squadra preparata al meglio per quanto succederà. Non ho bisogno del consenso di nessuno: so quanto tengo ad aiutare i miei ragazzi, so anche che devo migliorare e sono pronto a tutto. So di non essere perfetto". E sulle differenze di approccio rispetto a un anno fa: "C'è una grossa differenza tra ciò che si dice e quelli che siamo noi. Siamo gli stessi, i valori non sono cambiati. Abbiamo aggiunto alcuni tasselli, a cambiare è come si reagisce alle difficoltà. Dal punto di vista morale siamo un passo avanti, ma non avrei messo in dubbio il gruppo nemmeno un anno fa".