Chivu, la pazza idea trasforma l'Inter. Aspettando Jones e Spence...

Andy Diouf cambia l’ Inter . O almeno questo è il progetto di Cristian Chivu , un percorso, quello del giocatore francese arrivato dal Lens nell’estate 2025 per completare la batteria dei centrocampisti, cominciato già da metà della scorsa annata. Però, nel corso della stagione passata il tecnico aveva già iniziato a lavorare su Diouf come esterno destro , lui di piede mancino, più che altro per avere un’alternativa diversa a Luis Henrique per tamponare l’emergenza dovuta all’assenza di Dumfries. Dal ritiro estivo, però, Diouf è diventato nella testa di Chivu uno dei due esterni destri del suo 3-5-2. Doveva essere l’alternativa a Palestra o Khalaili, adesso si giocherà le sue chance con Spence , non fosse altro perché le caratteristiche tecniche e fisiche dei due sono diverse e Chivu potrebbe alternarli a secondo del momento di forma, dell’avversario di fronte e del tipo di partita che vorrà affrontare.

Di certo, però, dopo quasi due mesi di lavoro, Chivu non può che essere soddisfatto dei progressi fatti dalla sua «pazza idea». Così, infatti, il tecnico nerazzurro annunciava i suoi propositi il 13 luglio: « Ho la pazza idea di farlo diventare quinto , lo ha fatto vedere in determinate partite per spensieratezza, uno contro uno, coraggio. Dovrò essere bravo a convincerlo e insegnargli altre cose». Venerdì scorso, alla vigilia della sfida col Monza , Chivu aveva tracciato un primo bilancio dopo una preparazione ben svolta da Diouf che, tolte le difficoltà difensive patite contro Semenyo nell’amichevole contro il Manchester City, è poi sempre stato fra i migliori dell'Inter: doppietta il 26 luglio nel 2-1 contro il Karlsruhe, un buon derby il 5 agosto a Perth, in gol contro la Juve l'8 agosto sempre in Australia e altre belle iniziative il 15 agosto a Bari contro il Betis.

"In quel ruolo mi piace"

«Andy ha margini di miglioramento, ha svolto un grande lavoro - aveva spiegato prima del Monza -. Se andiamo a cercare il pelo nell’uovo, degli errori li troveremo sempre in tutti, anche nei giocatori più esperti ed evoluti. A me interessa l'energia, l'intensità che mette, è una soluzione in più». E col Monza, seppur non disputando una gara memorabile, ecco che il francese è stato comunque eletto migliore in campo dalla Lega, in virtù dell'assist vero per Pio Esposito e uno da statistiche per Calhanoglu: «È stato timidino - il commento di Chivu dopo l'esordio di sabato -, anche per merito dell’avversario, però mi piace in quel ruolo per intraprendenza e qualità».

Il nuovo Diouf, in attesa di Jones e Spence

La "pazza idea" Diouf sicuramente è al momento la novità di casa Inter. In attesa di scoprire cosa potrà dare Curtis Jones alla manovra nerazzurra e come si integrerà con gli altri centrocampisti, è chiaro che sia il francese oggi il giocatore diverso nel 3-5-2 di Chivu. Spence, infatti, quando verrà schierato a destra, potrà ricordare per tipologia di gioco Dumfries, con la sua corsa in campo aperto e la forte fisicità (quando andrà a sinistra, invece, potrà offrire delle alternative tagliando il campo come fatto vedere nella nazionale inglese). Diouf è quello che manca all'Inter, quel giocatore che punta l'uomo, prova l'uno contro uno, cambia spartito. Il tipo di calciatore che Chivu vorrebbe anche per l'attacco e chissà se il mercato glielo regalerà. Intanto si gode la crescita di Diouf, in attesa di esami più probanti.