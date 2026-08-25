Lautaro dirige Marinelli, Inter-Monza da Bordocam è surreale: "Ti devi calmare"…all’arbitro!

"Il capitano sarà la figura che rappresenta la società. Sul terreno di gioco la collaborazione arbitro-capitano dovrà essere di elevato spessore": Daniele Orsato, 11 agosto 2026. Passano due settimane, il campionato ricomincia e le dichiarazioni del nuovo designatore post Rocchi sembrano già essere invecchiate male. Soprattutto dalle parti di San Siro. La nuova stagione di Bordocam su Dazn è partita da San Siro con Inter-Monza, subito con le prime polemiche e i dubbi legati alla convalida del primo gol di Calhanoglu con Bisseck in fuorigioco e considerato passivo per la distanza del tiro. Ma non solo. Perché nel corso della gara ci sono state anche altre scintille dei giocatori nerazzurri verso l'arbitro Marinelli. Su tutti il comportamento di Lautaro e le parole di Bastoni.
Marinelli, Lautaro e un dialogo poco consono
Ed è proprio la situazione legata ai due giocatori dell'Inter con l'arbitro Marinelli a creare più di qualche perplessità sui modi. Nonostante sia stato sottolineato da Orsato prima dell'inizio del campionato e dallo stesso direttore di gara nel tunnel: "Possiamo dialogare, ci mancherebbe altro. Se mancano questi presupposti devo chiudere anche con voi. Il resto della squadra non deve venire. Se mi trovo 3-4 che mi vengono incontro devo prendere dei provvedimenti". Poi la partita inizia e già nella prima frazione capitano un paio di situazioni quantomeno discutibili.
Bastoni e la frase a Marinelli
Le scintille con l'arbitro iniziano da alcuni dialoghi con toni sopra le righe e il primo è proprio Bastoni. Il difensore viene ripreso da Marinelli perchè in un angolo a favore è andato a disturbare Pizzignacco nell'area piccola. La risposta del difensore nerazzurro è netta: "È un altro campionato eh" ripetuto per un paio di volte. Il direttore di gara lo indica per dirgli 'ti tengo d'occhio'. Poi si intromette Lautaro che con modi un po' da 'bulletto' gli fa il gesto di calmarsi e glielo dice chiaramente: "Calmati un po' eh". Il "dialogo", se così si può chiamare, continua con l'argentino anche sul prosieguo dell'azione. Il 10 nerazzurro: "Stai parlando in modo esagerato con tutti. Calmati un po'". Nessun provvedimento disciplinare di Marinelli, che accenna solo un timido: "Pensa a giocare". Il primo tempo finisce con un altro confronto tra Lautaro e Marinelli: "Cosa sta succedendo? Chiedo solo il perché...". Poi allontanandosi l'argentino dice: "Non si può parlare con te, è dall'inizio che mi parli male".
Orsato e i modi da utilizzare verso gli arbitri
La domanda, a questo punto, nasce spontanea: perché non c'è stato nessun richiamo? Ok il dialogo con l'arbitro, ma le modalità usate da Lautaro sono quasi da bullo di quartiere, sicuramente non adatte a un contesto simile in cui ci si rivolge a un direttore di gara. Chissà cosa ne pensa Orsato, che nella conferenza stampa che chiuse il raduno a Cascia si esprimeva così: "La Fifa è stata presente al nostro raduno con Roberto Rosetti e ha ribadito l'importanza del rapporto che l'arbitro deve avere con il capitano. Il capitano sarà la figura che rappresenta la società. Sul terreno di gioco la collaborazione arbitro-capitano dovrà essere di elevato spessore. Ogni riferimento, ogni spiegazione e ogni situazione nascerà da questo rapporto". Gli arbitri dovrebbero dunque essere "proattivi" nel ricordare ai calciatori questa impostazione, soprattutto quando si creano proteste collettive. Marinelli lo ha fatto nel pre partita ma poi durante la gara Lautaro, poi anche Bastoni, hanno agito in maniera differente. Quindi ok il dialogo ma i modi devono essere sempre consoni e la prima giornata non ha sottolineato questo.
"Il capitano sarà la figura che rappresenta la società. Sul terreno di gioco la collaborazione arbitro-capitano dovrà essere di elevato spessore": Daniele Orsato, 11 agosto 2026. Passano due settimane, il campionato ricomincia e le dichiarazioni del nuovo designatore post Rocchi sembrano già essere invecchiate male. Soprattutto dalle parti di San Siro. La nuova stagione di Bordocam su Dazn è partita da San Siro con Inter-Monza, subito con le prime polemiche e i dubbi legati alla convalida del primo gol di Calhanoglu con Bisseck in fuorigioco e considerato passivo per la distanza del tiro. Ma non solo. Perché nel corso della gara ci sono state anche altre scintille dei giocatori nerazzurri verso l'arbitro Marinelli. Su tutti il comportamento di Lautaro e le parole di Bastoni.
Marinelli, Lautaro e un dialogo poco consono
Ed è proprio la situazione legata ai due giocatori dell'Inter con l'arbitro Marinelli a creare più di qualche perplessità sui modi. Nonostante sia stato sottolineato da Orsato prima dell'inizio del campionato e dallo stesso direttore di gara nel tunnel: "Possiamo dialogare, ci mancherebbe altro. Se mancano questi presupposti devo chiudere anche con voi. Il resto della squadra non deve venire. Se mi trovo 3-4 che mi vengono incontro devo prendere dei provvedimenti". Poi la partita inizia e già nella prima frazione capitano un paio di situazioni quantomeno discutibili.