Lautaro dirige Marinelli, Inter-Monza da Bordocam è surreale: "Ti devi calmare"…all’arbitro!

Bastoni e la frase a Marinelli

Le scintille con l'arbitro iniziano da alcuni dialoghi con toni sopra le righe e il primo è proprio Bastoni. Il difensore viene ripreso da Marinelli perchè in un angolo a favore è andato a disturbare Pizzignacco nell'area piccola. La risposta del difensore nerazzurro è netta: "È un altro campionato eh" ripetuto per un paio di volte. Il direttore di gara lo indica per dirgli 'ti tengo d'occhio'. Poi si intromette Lautaro che con modi un po' da 'bulletto' gli fa il gesto di calmarsi e glielo dice chiaramente: "Calmati un po' eh". Il "dialogo", se così si può chiamare, continua con l'argentino anche sul prosieguo dell'azione. Il 10 nerazzurro: "Stai parlando in modo esagerato con tutti. Calmati un po'". Nessun provvedimento disciplinare di Marinelli, che accenna solo un timido: "Pensa a giocare". Il primo tempo finisce con un altro confronto tra Lautaro e Marinelli: "Cosa sta succedendo? Chiedo solo il perché...". Poi allontanandosi l'argentino dice: "Non si può parlare con te, è dall'inizio che mi parli male".