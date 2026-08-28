Thuram pronto per rilanciarsi: la rincorsa di Marcus inizierà dalla trasferta di Cagliari

MILANO - Marcus Thuram è pronto a tornare ed è una bella notizia per l’Inter. Perché il francese è stato uno dei protagonisti assoluti della conquista dell’ultimo campionato. Messo in discussione per una prima parte di stagione al di sotto delle attese e condizionata anche dagli infortuni, Thuram tra aprile e maggio, quando si è deciso lo scudetto, ha fatto i fuochi d’artificio contribuendo alla conquista del titolo. Cominciando dal match contro la Roma del 5 aprile, quello che tutti ricordano (anche giustamente) per il super gol di Calhanoglu. Thuram in quella partita ha segnato un gol e fatto due assist. Nella sfida successiva, quella della rimonta a Como per 4-3, due gol li ha fatti Dumfries e sono stati i più celebrati, ma è stata la doppietta di Thuram a riportare in pari il match dal 2-0 a favore dei comaschi. Poi c’è stato un gol al Cagliari, uno al Torino e uno al Parma: 6 reti in 5 partite in totale, una gran bella media realizzativa. Nel match successivo di campionato contro la Lazio, un altro assist. Stessa cosa qualche giorno dopo, in finale di Coppa Italia. Intanto però i muscoli erano tornati a tormentarlo e Thuram ha finito la stagione acciaccato. Pure al Mondiale con la Francia non lo hanno lasciato in pace: è stato in campo per un minuto contro l’Iraq, dopodiché un problema al polpaccio lo ha messo ko per tutta il resto della competizione e dell’estate.
Thuram e Pio Esposito: la sfida per un posto nell’attacco dell’Inter
Thuram è tornato ad Appiano il 9 agosto e ancora il polpaccio non era al meglio. Ha svolto lavoro differenziato fino alla settimana scorsa ed è rientrato in gruppo il 18. Ha visto la partita d’esordio con il Monza dalla panchina. Ha visto, soprattutto, come Pio Esposito, che invece si è fatto tutto il ritiro ed è stato titolare a San Siro, si stia ritagliando meritatamente spazio. Sulla carta, la coppia titolare nell’attacco interista è ancora la ThuLa, ma se Lautaro è stato titolare all’esordio e punta al bis contro il Cagliari, Thuram dovrà ancora aspettare. Il suo campionato sarà una rincorsa, che comincerà in Sardegna verso la forma migliore, ma soprattutto per ritrovare quel posto che Pio sta insidiando con la stessa forza che mette nei duelli contro i centrali avversari.
Inter, aggiornamenti dall’infermeria e ultime sul mercato
Intanto, a proposito di Cagliari, nell’Inter i giocatori sono tutti in gruppo, a eccezione di Spence, che lavora a parte e punta Inter-Napoli per il rientro. Sul fronte mercato ancora nessuna novità per quanto riguarda la quinta punta (si monitorano possibili occasioni). In riferimento alle uscite, dopo aver piazzato Asllani all’Al Jazira, si attende la scelta di Massolin per un prestito in Francia (Nizza, Angers e Troyes in lizza), mentre Kamaté va verso l’Atletico Madrid che lo vuole per la squadra B.