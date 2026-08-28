Thuram pronto per rilanciarsi: la rincorsa di Marcus inizierà dalla trasferta di Cagliari

MILANO - Marcus Thuram è pronto a tornare ed è una bella notizia per l’Inter. Perché il francese è stato uno dei protagonisti assoluti della conquista dell’ultimo campionato. Messo in discussione per una prima parte di stagione al di sotto delle attese e condizionata anche dagli infortuni, Thuram tra aprile e maggio, quando si è deciso lo scudetto, ha fatto i fuochi d’artificio contribuendo alla conquista del titolo. Cominciando dal match contro la Roma del 5 aprile, quello che tutti ricordano (anche giustamente) per il super gol di Calhanoglu. Thuram in quella partita ha segnato un gol e fatto due assist. Nella sfida successiva, quella della rimonta a Como per 4-3, due gol li ha fatti Dumfries e sono stati i più celebrati, ma è stata la doppietta di Thuram a riportare in pari il match dal 2-0 a favore dei comaschi. Poi c’è stato un gol al Cagliari, uno al Torino e uno al Parma: 6 reti in 5 partite in totale, una gran bella media realizzativa. Nel match successivo di campionato contro la Lazio, un altro assist. Stessa cosa qualche giorno dopo, in finale di Coppa Italia. Intanto però i muscoli erano tornati a tormentarlo e Thuram ha finito la stagione acciaccato. Pure al Mondiale con la Francia non lo hanno lasciato in pace: è stato in campo per un minuto contro l’Iraq, dopodiché un problema al polpaccio lo ha messo ko per tutta il resto della competizione e dell’estate.