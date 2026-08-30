Chivu: "Rammarico per non aver chiuso la gara. Dobbiamo trovare giusta condizione". Su Stones e Jones...

L'Inter vince di misura contro il Cagliari e aggancia Juventus e Milan in testa alla classifica . Per il Cagliari di Fabio Pisacane tanta sofferenza e poche occasioni create. L'Inter passa in vantaggio al 9', con il suggerimento di Barella per Calhanoglu che dal limite dell'area calcia col destro beffando Caprile. La rete del numero 20 nerazzurro sarà l'unica della gara, nonostante gli innumerevoli tentativi della squadra di Pisacane di rientrare in partita. Tre punti importanti per l'Inter che consentono a Chivu di portarsi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Proprio quest'ultimo ha parlato al termine del successo in Sardegna, analizzando la partita dei suoi.

"Abbiamo creato molte occasioni e se c'è un rammarico oggi è proprio quello di non aver chiuso la gara - prosegue -. Non è bello soffrire fino in fondo, ma l'abbiamo saputo fare. Dobbiamo ancora trovare la giusta condizione fisica - ammette il tecnico nerazzurro -, per cui lasciare Cagliari con una vittoria è positivo. A campionato iniziato dobbiamo pensare a far ritrovare la forma a chi ha giocato il mondiale. Stones e Jones? È ancora presto per dare giudizi - premette Chivu -, ma sono giocatori con esperienza e che si trovano bene a giocare in determinate partite con una certa pressione".

"Champions? Vogliamo essere competitivi"

"Non ho nulla da rimproverargli per l'atteggiamento, sono due ragazzi esemplari che danno tutto e sono contento di averli. Il mercato? Abbiamo perso cinque giocatori e dovevamo rimpiazzarli - ricorda Chivu -, dal difensore al quinto di destra. Dovevamo capire cosa ci serviva, con un profilo come Spence che può giocare su entrambe le fasce e Jones che abbiamo corteggiato per tanto tempo. Sta a me adesso scegliere i giocatori giusti, dando un ruolo a tutti e trovandoli sempre con il sorriso a ogni allenamento. La Champions? Vogliamo essere competitivi - ha concluso -, sappiamo quanti punti servono per evitare i playoff e vogliamo farli il prima possibile".