Jones strega tutta l'Inter, ora è dura tenerlo fuori

Tutti pazzi per Curtis. In casa Inter è già scoppiata la mania per Mr Jones. In fondo, dopo averlo inseguito per otto mesi, con luglio e agosto vissuti in apnea per trovare un accordo con il Liverpool, era logico aspettarsi una grande attesa per il suo esordio. E il ragazzo cresciuto nel Merseyside non ha deluso. Chiaro, non ha segnato e tanti suoi predecessori lo avevano fatto al debutto con la maglia nerazzurra lasciando così un segno oggettivo negli almanacchi, ma l’impressione destata dal 25enne inglese nei 30 minuti giocati all’Unipol Domus di Cagliari, è quella di un giocatore che potrebbe davvero lasciare un’impronta differente nel gioco dell’Inter, andando a mettere “dentro” al centrocampo nerazzurro caratteristiche che non si ritrovano negli altri interpreti del reparto. In fondo è proprio Cristian Chivu che ha insistito tantissimo per prenderlo, conoscendo quello che Jones gli avrebbe potuto dare: «Sa fare tante cose che non avevamo - aveva spiegato alla vigilia della trasferta in Sardegna -; è bravo in progressione, ma anche in manovra: sa costruire e finalizzare».

Entrato nel momento peggiore dei nerazzurri a Cagliari, ha cambiato l’inerzia della partita Va detto che l’innamoramento calcistico era scoccato da tempo anche col direttore sportivo Piero Ausilio e le due volontà - quella del tecnico e quella del dirigenti - hanno finito per coincidere nella lunga e insistita caccia a Jones. L’Inter, come sappiamo, non ha mai mollato la presa e quando è stato ceduto Frattesi e il Liverpool è sceso dalla quotazione di 40 milioni, l’affondo è stato scontato e definitivo per 30 milioni più 5 di bonus. Jones contro il Cagliari è entrato al 20’ della ripresa, nel momento peggiore per l’Inter, quando i padroni di casa avevano iniziato a cambiare ritmo, andando per due volte vicini al pareggio, evitato da due buoni interventi di Martinez. L’inglese ha subito mostrato personalità, chiedendo il pallone, senza nascondersi, dando così respiro a una squadra sotto pressione, tant'è che l'Inter per un quarto d'ora ha rimesso i piedi con costanza nella metà campo dei sardi, tornando poi a soffrire nei dieci minuti finali. Jones appena entrato è andato immediatamente al tiro, ha cercato - forse fin troppo considerando la condizione fisica e la stanchezza dei compagni - di verticalizzare e aumentare i ritmi. Tutte cose però che torneranno sicuramente buone negli allenamenti ad Appiano Gentile e nelle prossime partite, in particolare in Champions.

Serie A Calhanoglu decide Cagliari-Inter. Esordio per Curtis Jones Contro il Napoli dovrebbe partire ancora in panchina, ma il lancio è vicino Jones in mezz'ora ha toccato il pallone 28 volte, perdendolo solamente in 2 circostanze. Ha completato 14 passaggi su 15 tentati, 9 dei quali nella metà campo avversaria; dando un contributo anche nella fase difensiva con 1 recupero e 1 contrasto vinto. Buoni numeri, che non raccontano ovviamente tutto, che se saranno confermati nell'arco dei 90 minuti, non potranno che dare comunque un buon contributo all'Inter. Col Napoli probabilmente partirà ancora dalla panchina, ma il decollo da titolare sembra davvero dietro l'angolo. Per altro Jones si è subito inserito nel gruppo nerazzurro. Sono lontani i tempi degli inglesi ombrosi e schivi che faticavano ad adattarsi alla Serie A. L'ex Liverpool è un ragazzo solare, simpatico, un po' guascone, e sta pure cominciando a prendere confidenza con le prime parole italiane per poter comunicare più rapidamente con compagni e staff.