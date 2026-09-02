Ausilio lascia l’Inter, la fine di un'era: dopo 28 anni il suo contratto non sarà rinnovato

La fine di un'era quasi trentennale: Piero Ausilio lascerà l'Inter. Il contratto in scadenza a giugno 2027 non sarà rinnovato con il club, una scelta comunicata dallo stesso Ausilio che dopo 28 anni terminerà la sua avventura all'interno del club nerazzurro. In attesa di comunicazioni ufficiali, la notizia lanciata su X da Nicolò Schira è destinata a segnare un'epoca per l'addio ad un dirigente che in questi anni è diventato un vero e proprio simbolo dell'area sportiva dell'Inter.

La fine di un'era: le mosse Inter

Negli anni Ausilio ha ricoperto diversi ruoli fino ad arrivare al ruolo di direttore sportivo, elemento fondamentale nella costruzione delle squadre dell’Inter che in questi anni hanno raggiunto traguardi importanti. In estate ha regalato a Chivu Stones, Spence e Jones, in queste ultime 24 ore di mercato estivo ha piazzato il rinnovo fino al 2032 di Pio Esposito, per Ausilio ora è arrivato l'ultimo ballo. L'ultima stagione e poi lascerà uno spazio nell'organigramma sul quale bisognerà intervenire per programmare il futuro. Restano da capire quali saranno i prossimi passi e i prossimi nomi che l’Inter terrà in considerazione per ridisegnare la struttura dell’area sportiva dopo un addio così pesante.