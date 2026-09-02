Marotta e il passaggio da Ausilio a Baccin: "Decisione consensuale, l'Inter viene prima di tutto"

"È stata una giornata che ha sigillato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega . Quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale e amichevole". Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta , a margine del Gran Galà del Calcio Aic alla Scala di Milano, a proposito della separazione con il ds Piero Ausilio . "L'augurio direi che faccia una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell' Inter che ha regalato tanti successi", ha aggiunto.

Il nuovo corso

"Innanzitutto credo che nello sport, e in particolare nel calcio, venga sempre prima il brand della società che rappresenta tantissimi valori e poi i soggetti singoli che possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Dopodiché, come dicevo, è un collega, un amico a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha avuto con noi - ha ribadito Marotta -. Una bella sfida per Baccin? Questo è un aspetto bello, importante, che io predico e voglio realizzare da tempo. Quello che abbiamo fatto con Chivu è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Baccin personifica questi valori. È una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per Ausilio. Nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta. Devo dire che è ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio. Questo depone favorevolmente", ha concluso.