Dimarco punge l'Inter sul rinnovo, Lautaro Martinez svela la verità sul Barcellona: cosa hanno detto

"Le voci sul Barcellona erano vere ma alla fine volevo rimanere qua, assieme ai miei compagni, a questa gente, a questi tifosi magnifici. Ho un contratto e ho scelto di restare perché voglio fare grandi cose all'Inter". Così Lautaro Martinez, ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Gala Aic, torna sull'interessamento nei suoi confronti da parte del Barcellona. "Quando arrivano queste offerte o queste chiamate di grandissimi club è un piacere e un onore - continua il capitano dell'Inter -. Ma io ho le cose ben chiare, sono qui con mia moglie in una città che ci ha accolto in maniera incredibile. Resterei per sempre qua, poi nel calcio non si sa mai ma finché mi vogliono e servo all'Inter, resterò qua. E finché resterò qua, darò l'anima".

Lautaro: "Avanti con la stessa mentalità" Per quanto riguarda i prossimi obiettivi, "l'anno scorso abbiamo vinto due trofei, fra cui la Coppa Italia che mancava da due anni, abbiamo vinto un campionato molto difficile contro squadre forti. Ora abbiamo iniziato un altro percorso, con gente nuova, altri che sono andati via, ma si va avanti con la stessa mentalità, la voglia di portare trofei e di portare l'Inter in alto", ha detto Lautaro. Un pensiero poi per Piero Ausilio, che ha lasciato i nerazzurri: "Dispiace tantissimo, mi ha trasmesso sin dal primo giorno la sua fiducia, il suo progetto, gli sarò sempre grato: come gli dico sempre, mi ha salvato la vita". Infine su Lionel Messi, che ha dato l'addio alla nazionale argentina: "Sono molto triste, è una persona che ci ha dato tantissimo, ci ha trasmesso tantissimi valori e quello lo porterò sempre con me".

Serie A Calhanoglu decide Cagliari-Inter. Esordio per Curtis Jones Dimarco: "La scorsa stagione è stata incredibile" "A livello personale la scorsa stagione è stata incredibile in termini di gol e assist". Così Federico Dimarco, intercettato anche lui da Sky, che ha parlato anche del proprio futuro: "Fa sempre piacere essere accostati a grandi club come il Barcellona, ma sono cresciuto qui e sono qui da anni. Non abbiamo parlato del rinnovo, speravo che succeddesse ma ci sarà modo di parlarne successivamente". Poi sul big match che attende i nerazzurri con il Napoli, in programma sabato 5 settembre: "Il Napoli è forte, è un avversario che da un po' di partite non riusciamo a battere - ha sottolineato l'esterno nerazzurro -. Dobbiamo portare a casa i tre punti, sono fondamentali". Infine, un saluto per Ausilio: "Non me l'aspettavo. L'ho letto sui giornali. E' una persona a cui sono legato e che ha fatto tanto per l'Inter. Gli mando un abbraccio e un grosso in bocca al lupo per il futuro".