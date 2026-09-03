"Chiellini riferimento, così mi ha aiutato", Bastoni torna su Kalulu: "Tutti bravi a giudicare"

MILANO - Quella conclusa è stata una stagione piuttosto complessa per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che ha comunque sollevato al cielo scudetto e Coppa Italia, è però finito nel mirino della critica sia per la simulazione nella sfida del 14 febbraio al Meazza tra i nerazzurri e la Juve che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu, sia per il rosso che ha costretto l'Italia ha giocare in dieci per oltre un tempo nei playoff per accedere ai Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina.
Bastoni torna sul rosso a Kalulu in Inter-Juve
Premiato al Gran Galà del calcio AIC come uno dei migliori difensori della scorsa stagione, dal palco della Scala di Milano, Bastoni è tornato su quanto accaduto duranta Inter-Juve: "Quello che è successo dopo è un discorso molto ampio, specialmente con i social: nel mondo dei social sono molti bravi a giudicarti, ma è il nostro lavoro, abbiamo scelto questo", ha spiegato il classe '99 che poi ha rivelato: "Ci siamo sentiti con Chiellini dopo quanto accaduto, mi ha aiutato molto".