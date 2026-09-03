Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Chiellini riferimento, così mi ha aiutato", Bastoni torna su Kalulu: "Tutti bravi a giudicare"

Il difensore spiega quanto accaduto durante Inter-Juve della scorsa stagione: ecco cosa ha detto
2 min
bastonikaluluchiellini
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Quella conclusa è stata una stagione piuttosto complessa per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che ha comunque sollevato al cielo scudetto e Coppa Italia, è però finito nel mirino della critica sia per la simulazione nella sfida del 14 febbraio al Meazza tra i nerazzurri e la Juve che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu, sia per il rosso che ha costretto l'Italia ha giocare in dieci per oltre un tempo nei playoff per accedere ai Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina. 

 

 

Bastoni torna sul rosso a Kalulu in Inter-Juve

Premiato al Gran Galà del calcio AIC come uno dei migliori difensori della scorsa stagione, dal palco della Scala di Milano, Bastoni è tornato su quanto accaduto duranta Inter-Juve: "Quello che è successo dopo è un discorso molto ampio, specialmente con i social: nel mondo dei social sono molti bravi a giudicarti, ma è il nostro lavoro, abbiamo scelto questo", ha spiegato il classe '99 che poi ha rivelato: "Ci siamo sentiti con Chiellini dopo quanto accaduto, mi ha aiutato molto".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS