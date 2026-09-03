"Chiellini riferimento, così mi ha aiutato", Bastoni torna su Kalulu: "Tutti bravi a giudicare"

MILANO - Quella conclusa è stata una stagione piuttosto complessa per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che ha comunque sollevato al cielo scudetto e Coppa Italia, è però finito nel mirino della critica sia per la simulazione nella sfida del 14 febbraio al Meazza tra i nerazzurri e la Juve che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu, sia per il rosso che ha costretto l'Italia ha giocare in dieci per oltre un tempo nei playoff per accedere ai Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina.