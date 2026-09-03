Inter, Oaktree vuole comprare la Serie A: miliardi di euro per i diritti tv!

Immaginate il conflitto d'interesse di un proprietario di una squadra di calcio di Serie A che possieda anche i diritti tv del campionato. E che ovviamente abbia voce ufficiale in capitolo per quanto riguarda i calendari, anticipi e posticipi del suddetto torneo. Dimenticate la questione Butti e l'opportunità di avere un ex dirigente apicale dell'Inter come responsabile della compilazione del calendario, oltretutto con telefonate all'ex designatore degli arbitri per valutare una designazione e una direzione di gara di un arbitro "sgradito", qua si parla addirittura di comprare, con miliardi di euro sonanti, proprio la gestione - televisiva e non - di tutto il massimo campionato italiano. Una situazione surreale, un confine di liceità che definire labile è un eufemismo. Eppure è quanto può succedere nelle prossime ore, con Oaktree pronto ad acquistare i diritti televisivi della Serie A.

Stando a quanto riportato da Reuters, il fondo statunitense proprietario dell'Inter risulta tra gli investitori stranieri pronti a presentare un'offerta per rilevare una quota di minoranza della società che detiene i diritti tv internazionali sugli eventi della massima Serie del campionato italiano. Per le società di private equity, ovvero le compagnie che effettuano investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate in borsa, il termine ultimo per presentare le offerte vincolanti è fissato a venerdì 4 settembre. Tra gli altri fondi candidati, anche Carlyle, Bain e Nextalia. Da inizio anno, JP Morgan - consulente ufficiale della Lega Serie A dal settembre 2025 - aveva scandagliato il terreno alla ricerca di potenziali acquirenti di una quota. Stando alle ultime indiscrezioni sulle offerte prossime a essere depositate, la partecipazione del nuovo acquirente potrebbe oscillare tra il 10% e il 20%. Una percentuale che restituirebbe circa 200 milioni di euro di utile operativo (231.66 milioni di dollari) e il cui valore di mercato è compreso fra 3 e 4 miliardi di euro. Già nel 2021, la Lega aveva puntato a cedere una quota della società responsabile della gestione dei diritti. In quell'occasione, fu valutata la cessione del 10% a un consorzio capitanato da CVC Capital Partners. Un'operazione da 1.7 miliardi di euro che si arenò a causa del mancato benestare dei club. La cessione delle quote dei diritti tv deve infatti essere approvata da 14 società calcistiche su 20 e a dirsi favorevoli all'operazione furono in quel caso 13 club.

L'ipotesi conflitto di interessi Sebbene non sia ancora scaduto il termine e non sia abbia dunque contezza delle offerte presentate, l'eventualità che Oaktree, investitore straniero ma presente in Serie A con la sua proprietà in Viale della Liberazione, fa storcere il naso alle società pronte a denunciare un (evidente) conflitto di interessi. Ma a prescindere da Oaktree, i vertici di Lega Serie A e della società che ne gestisce i diritti tv, devono fare i conti con il crollo accusato dall'appeal del campionato italiano, troppo mediaticamente debole per reggere il confronto con lo strapotere della Premier League. Stando ai dati Uefa, la società in questione genera ricavi annui per circa 250 milioni. Numeri che non possono competere con quelli inglesi. Già la Spagna, come la Ligue 1, per recuperare terreno economico hanno già mandato in porto le cessioni delle proprie quote a fondi di private equity.