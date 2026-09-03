Handanovic, veleno sull'Inter: "Avrei avuto la Primavera ma dovevo far giocare chi non volevo..."

"Con l' Inter abbiamo parlato a marzo, mi avevano offerto la Primavera , era un’opportunità di crescita, avrei accettato, ma volevo giocare col mio gruppo . Parlo di giocatori, di ragazzi, anche sotto età. Con cui impostare un programma di crescita. Ma nei settori giovanili italiani c’è un’abitudine sbagliata, che è una delle cause dei vostri problemi". In un'intervista concessa a 'Il Giornale', lo storico ex portiere nerazzurro Samir Handanovic commenta così la possibilità - naufragata - di tornare a Milano in altre vesti, non risparmiando una dura critica al sistema calcio italiano.

L'idea di Handanovic

"Avrei allenato i miei ragazzi in settimana e poi in partita avrei dovuto fare giocare chi non l’aveva fatto nell’Under 23. Il senso di tutto ciò? Se non sei buono per giocare in Serie C, perché devi farlo con la Primavera? Il club non ha accettato il mio principio, così mi sono fatto da parte. Peccato averlo saputo a giugno, quando non c’era più tempo per trovare un altro posto. Pazienza, l’occasione arriverà. Fra due settimane faccio l’esame Uefa Pro, credo di essere pronto. Ho voglia di lavorare con i grandi", ha concluso Handanovic.