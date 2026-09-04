Caso Dimarco, la prima grana Inter del dopo Ausilio: “Non ne abbiamo parlato…”

Neanche il tempo di essere promosso a nuovo ds e responsabile dell’area tecnica che Dario Baccin ha ricevuto dalla cornice del Teatro alla Scala un “cadeau” da Federico Dimarco: “Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse dopo la stagione dello scorso anno”. E buon lavoro, Baccin. Il nuovo ds non potrà rifiatare nonostante la lunga sessione di mercato estiva si sia chiusa solo martedì. Il mercato dell’Inter, si è chiuso con il rinnovo di Pio Esposito e la prima mossa di Baccin da responsabile del mercato sarà quella di trovare l’intesa pure con Dimarco, reduce dall’annata migliore della carriera con 7 gol e 18 assist (record) in A, e legato all’Inter da un contratto fino al 2027, anche se il club ha un’opzione unilaterale per prolungare fino al 2028.
L’esterno mancino, milanese e interista nell’anima, si aspettava di parlare prima del suo futuro, sarà necessaria un’accelerazione. L’Inter negli ultimi mesi ha rispedito al mittente qualunque interessamento - il Manchester United a inizio estate, un ipotetico sondaggio del Barcellona a fine agosto - e dovrà portare Dimarco, il cui stipendio è di 4 milioni netti, a uno status superiore, al livello, se non dei top Lautaro, Barella e Calhanoglu (rispettivamente 9 milioni, 6.5 e 6.5), a quello dei vari Thuram (6), Bastoni (5.5) e Akanji (5). Dimarco in estate ha cambiato agente, passando sotto la gestione di Arturo Canales, e in quel momento ci sono stati i primi approcci col club. Al di là della nuova scadenza - 2029 o 2030, Dimarco il 10 novembre compirà 29 anni -, l’Inter dovrà mettere sul piatto almeno 5 milioni più bonus per portare il terzino nell’Olimpo dei giocatori nerazzurri.
"Nessun contatto per il rinnovo"
Dimarco non sarà l'unico dossier sulla scrivania di Baccin. Sono diversi i giocatori di Chivu con cui bisognerà affrontare il tema rinnovo. Fra questi Carlos Augusto, trattenuto in estate quando il brasiliano aveva ricevuto sondaggi dalla Roma, con la promessa non solo di avere lo spazio che si aspettava, ma anche un adeguamento per quanto fatto da quando è arrivato nel 2024 e firmò fino al 2028: per lui prolungamento e aumento (oggi prende 2.2). Anche Bastoni, sondato in estate dalle big spagnole, ha fatto pervenire al club la volontà di rimanere e rinnovare l'accordo in scadenza nel 2028. Tema più delicato, Calhanoglu. Il regista da due estati finisce nel mirino dei top club turchi e il suo contratto è in scadenza nel 2027.
In una recente intervista ha spiegato di trovarsi bene a Milano e che il suo futuro non dipende solo da lui, ma dalla società (“non c’è stato alcun contatto per il rinnovo, vedremo cosa succederà”). "Calha" è reduce da due stagioni ottime ma con diversi problemi muscolari. A febbraio compirà 33 anni, l'eventuale rinnovo sarebbe a vita. Anche per la centralità del turco nel gioco, l'Inter si è presa tempo per capire come agire, però non potrà aspettare a lungo. Di sicuro, in caso di offerta, Calhanoglu dovrà accettare un probabile taglio all'ingaggio da 6.5 milioni. In attesa di capire se Oaktree e Marotta sceglieranno di inserire nell'organigramma un "Head of football", Baccin avrà subito diverse sfide da affrontare: blindare i big e dimostrare di essere l'uomo giusto al posto giusto.
Neanche il tempo di essere promosso a nuovo ds e responsabile dell’area tecnica che Dario Baccin ha ricevuto dalla cornice del Teatro alla Scala un “cadeau” da Federico Dimarco: “Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse dopo la stagione dello scorso anno”. E buon lavoro, Baccin. Il nuovo ds non potrà rifiatare nonostante la lunga sessione di mercato estiva si sia chiusa solo martedì. Il mercato dell’Inter, si è chiuso con il rinnovo di Pio Esposito e la prima mossa di Baccin da responsabile del mercato sarà quella di trovare l’intesa pure con Dimarco, reduce dall’annata migliore della carriera con 7 gol e 18 assist (record) in A, e legato all’Inter da un contratto fino al 2027, anche se il club ha un’opzione unilaterale per prolungare fino al 2028.
L’esterno mancino, milanese e interista nell’anima, si aspettava di parlare prima del suo futuro, sarà necessaria un’accelerazione. L’Inter negli ultimi mesi ha rispedito al mittente qualunque interessamento - il Manchester United a inizio estate, un ipotetico sondaggio del Barcellona a fine agosto - e dovrà portare Dimarco, il cui stipendio è di 4 milioni netti, a uno status superiore, al livello, se non dei top Lautaro, Barella e Calhanoglu (rispettivamente 9 milioni, 6.5 e 6.5), a quello dei vari Thuram (6), Bastoni (5.5) e Akanji (5). Dimarco in estate ha cambiato agente, passando sotto la gestione di Arturo Canales, e in quel momento ci sono stati i primi approcci col club. Al di là della nuova scadenza - 2029 o 2030, Dimarco il 10 novembre compirà 29 anni -, l’Inter dovrà mettere sul piatto almeno 5 milioni più bonus per portare il terzino nell’Olimpo dei giocatori nerazzurri.