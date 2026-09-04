Caso Dimarco, la prima grana Inter del dopo Ausilio: “Non ne abbiamo parlato…”

Neanche il tempo di essere promosso a nuovo ds e responsabile dell’area tecnica che Dario Baccin ha ricevuto dalla cornice del Teatro alla Scala un “cadeau” da Federico Dimarco: “Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse dopo la stagione dello scorso anno”. E buon lavoro, Baccin. Il nuovo ds non potrà rifiatare nonostante la lunga sessione di mercato estiva si sia chiusa solo martedì. Il mercato dell’Inter, si è chiuso con il rinnovo di Pio Esposito e la prima mossa di Baccin da responsabile del mercato sarà quella di trovare l’intesa pure con Dimarco, reduce dall’annata migliore della carriera con 7 gol e 18 assist (record) in A, e legato all’Inter da un contratto fino al 2027, anche se il club ha un’opzione unilaterale per prolungare fino al 2028.