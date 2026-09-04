Chivu, stoccata a Juve e Milan nella conferenza di Inter-Napoli: "Scontri diretti? Sono finite..."

Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro: "Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Sappiamo l'importanza di questa partita e di quanto sono forti i nostri avversari, noi dovremo essere all'altezza e onorare questo impegno". Una settimana caratterizzata da un addio importante, un pezzo di storia nerazzurra: "Piero Ausilio è un amico prima che un professionista, abbiamo condiviso delle belle esperienze. Nel calcio di oggi è una delle poche eccezioni, visto che ha fatto tanti anni nella stessa società. Dobbiamo ringraziarlo per quello che è stato capace di fare. Per noi è stata una giornata emozionante".
"Allegri ha detto..." e gli scontri diretti
Sulla gestione delle risorse: "Non è mai semplice accontentare tutti, la bravura sta là. Ma io credo nell'unione del gruppo e nell'importanza dei cinque cambi. La mentalità deve essere questa. Abbiamo bisogno di tutti". E sulla sfida di domani: "Io stimo e apprezzo Allegri. Non mi dimentico che sia un vincente e che ha una grande esperienza. Noi allenatori giovani dobbiamo imparare. Ma non giocano gli allenatori, giocano le squadre. Sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione di dimostrare di voler essere competitivi fino in fondo. Abbiamo iniziato con 6 punti in due partite e vogliamo dare continuità a tutto quello che abbiamo creato. Allegri è talmente bravo nel capire quello che faremo in campo, ha esperienza. Spesso Allegri ha detto 'l'Inter si batte così. Noi dobbiamo mantenere identità, dobbiamo mantenere il coraggio e la voglia di essere dominanti. Noi abbiamo un'identità ben precisa, l'anno scorso ho fatto qualche errore nel preparare la partita e spero di aver imparato dagli errori". Poi tira la stoccata alla domanda sugli scontri diretti: "Che significa scontri diretti? Quelli contro le prime 4 in classifica o le partite di tradizione? Perché Milan e Juventus sono finite tanto indietro l'anno scorso, quindi che scontro diretto è? Chiedo per capire. Juve e Milan sono scontri diretti? Allora parliamo di tradizione, altrimenti anche il Como è uno scontro diretto".
I miglioramenti dell'Inter
Torna sul ko della passata stagione. "La partita a Napoli ci ha dato più stimoli e motivazioni nel correggere i nostri errori l'anno scorso. Le debolezza nel gestire l'ingiustizia. Dopo un primo tempo meraviglioso ci siamo arrabbiati per qualcosa che non fosse giusto. Ma abbiamo imparato dalle sconfitte, abbiamo reagito. E lo abbiamo fatto molto bene. A me interessava quello. Le partite non è mai giusto paragonarle, cambiano un sacco di cose, noi vogliamo essere competitivi, far vedere che la nostra identità è quella giusta". E aggiunge: "Non credo che abbiamo subito più di tanto contro Monza e Cagliari, abbiamo saputo gestire i momenti. Ovvio che ci sia da migliorare tante cose, soprattutto nelle preventive, avere quel pensiero negativo sempre che ti permette di prevenire. Abbiamo grandi difensori che sanno sistemare le cose da soli. Si può anche concedere durante una partita, anche per bravura dell'avversario. Si esagera e si va a sottolineare troppo due ripartenze subite in due partite. E poi pretendiamo spettacolo e occasioni. Il calcio è questo e questo è il mio modo di vedere il calcio ed è condiviso dai giocatori. A volte rischieremo e subiremo, importante è avere il coraggio giusto nel fare determinate partite con il sorriso, spensierati per essere dominanti".
Il nuovo metro, Fabregas e Dimarco
Sui nuovi acquisti: "Stones e Jones stanno bene, avranno possibilità di far vedere quello che valgono ma non c'è neanche bisogno, anche se la vostra curiosità è altissima. Presto faranno vedere quello che valgono. Spence nel processo di riatletizzazione, sta smaltendo il suo problema e quando sarà pronto ve lo faremo vedere". Il nuovo metro arbitrale? Chivu risponde: "La nostra squadra si è sempre allenata nel mantenere un'intensità alta. A me piace, credo che piaccia a tutti. Aumentare di 5 minuti il volume del gioco non è poco, bisogna continuare a questo livello. Le regole sono fatte per questo e si vedono miglioramenti, siamo tutti contenti che si possa giocare di più. Si dà ritmo e intensità al gioco". Su cosa debba fare per vincere il premio di miglior allenatore della Serie A: "La mia risposta rischia di essere interpretata. Quindi faccio i complimenti a Cesc Fabregas, è un grandissimo allenatore. Conosciamo il suo lavoro al Como, sappiamo da dove è partito. Merita il trofeo. Io ho anomalie caratteriali, non penso mai al mio ego. Tutti i miei pensieri sono per i miei ragazzi. Li ho visti felici sul palco, erano 5 premiati più l'MVP che è Dimarco mi ha riempito di orgoglio. Io non penso mai a me e non baratto mai un titolo personale per un trofeo, soprattutto quello di campione d'Italia". Infine, Chivu ha parlato di Pio Esposito: "Stagione della consacrazione? Non è il Pio dell'anno scorso, è un altro. E io spero in meglio. Ha un anno alle spalle, ha fatto molto l'anno scorso. E' stato abbastanza? Boh, non lo so. Però ha fatto e ha dato il contributo per due trofei. Io auguro a Pio, Lautaro, Thuram e Bonny di far vedere sempre chi sono. Devono capire quanto sono importanti per il nostro gioco. Tutto quello che mi aspetto da Pio sono miglioramenti".
Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro: "Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Sappiamo l'importanza di questa partita e di quanto sono forti i nostri avversari, noi dovremo essere all'altezza e onorare questo impegno". Una settimana caratterizzata da un addio importante, un pezzo di storia nerazzurra: "Piero Ausilio è un amico prima che un professionista, abbiamo condiviso delle belle esperienze. Nel calcio di oggi è una delle poche eccezioni, visto che ha fatto tanti anni nella stessa società. Dobbiamo ringraziarlo per quello che è stato capace di fare. Per noi è stata una giornata emozionante".
"Allegri ha detto..." e gli scontri diretti
Sulla gestione delle risorse: "Non è mai semplice accontentare tutti, la bravura sta là. Ma io credo nell'unione del gruppo e nell'importanza dei cinque cambi. La mentalità deve essere questa. Abbiamo bisogno di tutti". E sulla sfida di domani: "Io stimo e apprezzo Allegri. Non mi dimentico che sia un vincente e che ha una grande esperienza. Noi allenatori giovani dobbiamo imparare. Ma non giocano gli allenatori, giocano le squadre. Sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione di dimostrare di voler essere competitivi fino in fondo. Abbiamo iniziato con 6 punti in due partite e vogliamo dare continuità a tutto quello che abbiamo creato. Allegri è talmente bravo nel capire quello che faremo in campo, ha esperienza. Spesso Allegri ha detto 'l'Inter si batte così. Noi dobbiamo mantenere identità, dobbiamo mantenere il coraggio e la voglia di essere dominanti. Noi abbiamo un'identità ben precisa, l'anno scorso ho fatto qualche errore nel preparare la partita e spero di aver imparato dagli errori". Poi tira la stoccata alla domanda sugli scontri diretti: "Che significa scontri diretti? Quelli contro le prime 4 in classifica o le partite di tradizione? Perché Milan e Juventus sono finite tanto indietro l'anno scorso, quindi che scontro diretto è? Chiedo per capire. Juve e Milan sono scontri diretti? Allora parliamo di tradizione, altrimenti anche il Como è uno scontro diretto".