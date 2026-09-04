Chivu, stoccata a Juve e Milan nella conferenza di Inter-Napoli: "Scontri diretti? Sono finite..."

Il nuovo metro, Fabregas e Dimarco

Sui nuovi acquisti: "Stones e Jones stanno bene, avranno possibilità di far vedere quello che valgono ma non c'è neanche bisogno, anche se la vostra curiosità è altissima. Presto faranno vedere quello che valgono. Spence nel processo di riatletizzazione, sta smaltendo il suo problema e quando sarà pronto ve lo faremo vedere". Il nuovo metro arbitrale? Chivu risponde: "La nostra squadra si è sempre allenata nel mantenere un'intensità alta. A me piace, credo che piaccia a tutti. Aumentare di 5 minuti il volume del gioco non è poco, bisogna continuare a questo livello. Le regole sono fatte per questo e si vedono miglioramenti, siamo tutti contenti che si possa giocare di più. Si dà ritmo e intensità al gioco". Su cosa debba fare per vincere il premio di miglior allenatore della Serie A: "La mia risposta rischia di essere interpretata. Quindi faccio i complimenti a Cesc Fabregas, è un grandissimo allenatore. Conosciamo il suo lavoro al Como, sappiamo da dove è partito. Merita il trofeo. Io ho anomalie caratteriali, non penso mai al mio ego. Tutti i miei pensieri sono per i miei ragazzi. Li ho visti felici sul palco, erano 5 premiati più l'MVP che è Dimarco mi ha riempito di orgoglio. Io non penso mai a me e non baratto mai un titolo personale per un trofeo, soprattutto quello di campione d'Italia". Infine, Chivu ha parlato di Pio Esposito: "Stagione della consacrazione? Non è il Pio dell'anno scorso, è un altro. E io spero in meglio. Ha un anno alle spalle, ha fatto molto l'anno scorso. E' stato abbastanza? Boh, non lo so. Però ha fatto e ha dato il contributo per due trofei. Io auguro a Pio, Lautaro, Thuram e Bonny di far vedere sempre chi sono. Devono capire quanto sono importanti per il nostro gioco. Tutto quello che mi aspetto da Pio sono miglioramenti".