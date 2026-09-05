Sneijder: "Addio di Ausilio strano, nessuno di oggi nella mia Inter. Chivu predestinato...ma noioso"

Wesley Sneijder carica l’Inter. L’olandese, ospite d’onore ieri a Milano ad un evento targato Betsson.Sport – la piattaforma digitale che punta a ridefinire il racconto della passione sportiva in Italia – commenta così gli imminenti incontri dei nerazzurri: «Affrontare il Napoli ti permette di prepararti meglio per la Champions, i giocatori sanno che devono giocare al 100%. L’Inter può mandare un messaggio al mondo: vincendo in campionato e facendolo col Real, riproporrebbe la sua candidatura, magari per arrivare in finale in Europa e per vincere lo scudetto». L’ex trequartista non si sorprende del rispetto dei nerazzurri per Allegri e per i partenopei: «Bisogna parlare sempre con rispetto prima di una partita, non ho mai visto un allenatore parlare male di un collega. A San Siro entrambe le squadre vorranno vincere. Sarà una partita tra giocatori, non tra allenatori».

Le parole di Sneijder su Chivu E a proposito di guide tecniche, Sneijder loda poi il suo ex compagno di squadra Chivu, oggi l’allenatore campione d’Italia: «Non mi sorprende per nulla che abbia intrapreso questa carriera. È arrivato all’Ajax che aveva appena 20 anni ed è diventato subito capitano. Quando ero con lui all’Inter, parlava sempre di calcio. Per me diventerà un grande tecnico.Poi non è detto che un giocatore bravo, diventi anche un allenatore capace. Ha dovuto gestire un momento di difficoltà della squadra dopo Monaco di Baviera (con lo 0-5 nella finale di Champions di Simone Inzaghi, ndr), ma dopo 2-3 mesi tutti hanno iniziato a crescere. Com’era come compagno di stanza? Non era divertente, parlava solo di calcio e con sua moglie (ride, ndr). Ho imparato anche un po’ di romano grazie a lui». L’ex numero 10 spende belle parole anche per Piero Ausilio, mandando però una frecciata indiretta all’Inter attuale: «Il suo addio? Non so il perché, a me ha sempre aiutato. Devo dire che è una cosa strana, ripeto, non ne conosco il motivo. Proverò a capirlo…».

Serie A Juve a caccia dell'Inter, crollo Napoli: le rose più preziose della Serie A Il confronto con la squadra del Triplete L’argomento si sposta poi sul paragone tra i nerazzurri del Triplete e la squadra attuale. Per una “partita” che secondo Sneijder non dovrebbe nemmeno iniziare: «La squadra di oggi non è come quella del Triplete, non esiste una squadra così. Avevamo veramente tutto, quella nostra è una squadra irripetibile. Nessun giocatore di questa Inter avrebbe giocato nella nostra Inter. Lautaro? Magari sì…». Probabilmente nemmeno Dumfries, connazionale dell’ex calciatore passato da pochi mesi dai nerazzurri al Real Madrid: «Quando chiamano, ci vai, è un club diverso. Denzel deve fare meglio rispetto a quanto ha fatto nell’Inter, perché il Real è un club più grande di quello nerazzurro. C’è tanta pressione sulla squadra, ma lui ha qualità. Ed è arrivato ad un alto livello grazie all’Inter». Chiusura generale dedicata ai cinque campioni più forti con cui Sneijder ha condiviso lo spogliatoio: «Milito, Samuel, Zanetti, Ramos e Robben».