Lautaro Martinez da espellere due volte: gomitata a Marin ed esultanza da punire da regolamento

Liberi tutti a San Siro, dove mandare a quel paese il direttore di gara subito dopo avere rimediato l'ammonizione e concedersi un impunito e volontario scatto di rabbia a spese dell'avversario, non configura alcuna irregolarità. È quanto successo durante la gara tra Inter e Napoli, vinta in rimonta dai nerazzurri a segno con la doppietta di Lautaro Martinez (sua la rete al 91' per il definitivo 3-2) e Marcus Thuram. E proprio il capitano nerazzurro si è reso antagonista dell'incontro, regalando alle telecamere una condotta inspiegabile (e puntualmente impunita).
La gomitata a Rafa Marin
Venti secondi dopo essere stato ammonito, Lautaro manda a quel paese l'arbitro Simone Sozza. Passato tutto in cavalleria, l'argentino da allora una gomitata volontaria all'addome di Rafa Marin con tanto di rincorsa: gesto consapevole e da espulsione diretta. Eppure l'incontro prosegue e ancora una volta viene da domandarsi: tutto ok? Ancora una volta considerati precedenti come quello di Cagliari, dove l'entrata a martello sul centrocampista Jacopo Fazzini non è stata neppure considerata per il giallo dal direttore di gara Michael Fabbri.
L'esultanza da giallo
Ma non finisce qui. Segnata la rete del 3-2, Lautaro (già ammonito!) scavalca i cartelloni pubblicitari e si arrampica sulla balaustra per festeggiare con gli ultras. Un'esultanza proibita dal regolamento e che pertanto avrebbe dovuto prevedere l'estrazione diretta e inappellabile del cartellino giallo. Ma a San Siro, la festa dell'Inter non ha lasciato spazio alle regole.