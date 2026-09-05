Lautaro Martinez da espellere due volte: gomitata a Marin ed esultanza da punire da regolamento

Liberi tutti a San Siro, dove mandare a quel paese il direttore di gara subito dopo avere rimediato l'ammonizione e concedersi un impunito e volontario scatto di rabbia a spese dell'avversario, non configura alcuna irregolarità. È quanto successo durante la gara tra Inter e Napoli, vinta in rimonta dai nerazzurri a segno con la doppietta di Lautaro Martinez (sua la rete al 91' per il definitivo 3-2) e Marcus Thuram. E proprio il capitano nerazzurro si è reso antagonista dell'incontro, regalando alle telecamere una condotta inspiegabile (e puntualmente impunita).