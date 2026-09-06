La differenza fra Piero Ausilio e il chief of football

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Raccontano che, alla Pinetina, nel momento del congedo di Piero Ausilio dopo ventotto anni solo interisti, molti fossero gli occhi lucidi e palpabile la commozione degli astanti, tutti stretti attorno a lui: l'allenatore, i giocatori, i dirigenti, i dipendenti del centro sportivo di Appiano Ge
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